Alfa Romeo 145 Quadrifoglio (1995 – 2000), le retour du cœur sportif, dès 4 500 €

C’est sans le vouloir vraiment que Fiat rachète Alfa Romeo fin 1986. La raison ? Ford s’apprêtait à le faire, et pour le géant italien, voir les nombreuses concessions ornées du Biscione distribuer des autos à l’ovale bleu était intolérable ! Comme cette reprise n’était pas prévue, il a fallu un peu de temps pour que les synergies s’installent. Ou plutôt, que la technologie Fiat se retrouve sous des capots Alfa, remaniée par ce dernier.

Cela commence par la 155, en 1992, dérivant de la Tipo. Celle-ci donnera aussi sa plateforme et ses suspensions à la remplaçante de la 33, techniquement obsolète. Pour habiller la future compacte Alfa, on travaille dans l’urgence, en récupérant un projet initialement prévu pour… Lancia. En clair, Chris Bangle, alors designer au sein du groupe Fiat, avait commencé à plancher sur un projet de remplacement de la Delta. Mario Maioli, patron du style Fiat, séduit, réattribue les ébauches à Alfa. Cela commence à sentir mauvais pour Lancia, mais c'est une autre histoire...

Chez Alfa, les équipes de Walter de Silva remanient ces ébauches, une sorte de break de chasse qu’ils dérivent en 3 portes. Cela donne la 145, présentée en avril 1994. De celle-ci est extraite une 5 portes, à l’arrière fuyant cette fois, la 146, dévoilée en octobre 1994.

Ce duo tombe à pic mais s’attire des critiques à cause de ses moteurs flat-four, trop faibles vu le poids élevé. Heureusement, un an plus tard, les deux Alfa bénéficient d’un bloc réellement puissant. Un très moderne 4-cylindres en ligne 2,0 l, issu de la nouvelle famille modulaire des Pratola Serra inaugurée par la Lancia Kappa. Un vrai coeur sportif, enfin !

En effet, doté d’un double allumage spécifiquement Alfa, et d’un variateur de phase, ce moteur développe 150 ch. Doté en sus de deux arbres d’équilibrage et de quatre bobines, ce groupe raffiné équipe les 145 Quadrifoglio et 146 ti, qui voient pour l'occasion leurs trains roulants affûtés. Les ressorts et amortisseurs affermis s’associent au train avant élargi de la berline 155.

Les prix sont attractifs : 125 500 F pour la 145 et 128 500 F pour la 146, arrivée peu après. Respectivement les équivalents de 28 500 € et 29 200 € actuels selon l’Insee. De série, ces modèles disposent des jantes en alliage, de l’ABS, des vitres et rétros électriques, du volant cuir ou encore de l’airbag conducteur. La clim, la sono et les sièges Recaro demeurent en option. Cette dotation paraît dérisoire actuellement, mais en 1995, elle était dans la bonne moyenne.

De plus, pointant à 210 km/h, ces compactes font bonne impression à défaut de jouer les ténors de la catégorie (Peugeot 306 S16 et Citroën ZX 16v notamment), d'ailleurs bien plus chères ! En mars 1998, le moteur Alfa reçoit une admission variable, portant la puissance à 155 ch et abaissant le régime de couple maxi. Un an plus tard, le duo est légèrement restylé, cependant que l’équipement des Quadrifoglio/ti s’enrichit notamment d’une clim et d’airbags latéraux. Les 145-146 terminent leur carrière fin 2000, remplacées par la 147, produites respectivement à 221 786 et 233 790 unités, toutes versions confondues. Pas si mal !

Combien ça coûte ?

Pour une 145/146 2.0 150 ch en bon état avoisinant les 150 000 km, comptez 4 500 € minimum, voire 5 500 € si elle est vraiment impeccable. Vers les 100 000 km, ajoutez 1 000 €, alors que les modèles restylés sont environ 1 000 € plus chers.

Quelle version choisir ?

Toutes sont désirables, mais les 155 ch un peu plus en raison de leur moteur légèrement amélioré. Si vous trouvez une version restylée, n'hésitez pas !

Les versions collector

Toute 145/146 en parfait état et à moins de 50 000 km sera un collector. A plus forte raison s’il s’agit d’une des rares restylées, produites durant un an et demi seulement. La sellerie cuir Momo constitue un gros plus.

Que surveiller ?

Mécaniquement, les 145/146 2.0 se révèlent très solides à condition d’avoir été soigneusement entretenues. Cela passe par un changement de la courroie de distribution à 60 000 km maxi, accompagnée de la pompe à eau et du déphaseur s’il fait un bruit de diesel. De la même manière, une vidange tous les 10 000 km avec de l’huile de qualité sera appréciée. Avec ce traitement, le moteur tient largement 300 000 km.

La boîte se montre également endurante, moyennant, là encore, des vidanges régulières. L’électricité ne pose pas de soucis particuliers, mais la finition est médiocre et le ciel de toit a tendance à s’affaisser sur les exemplaires non restylés. La corrosion peut attaquer les bas de caisse et planchers sur les exemplaires ayant vécu en zone humide et salée l’hiver : à vérifier.

Sur la route

A bord de la 145, on est certes assis un peu haut mais la position de conduite demeure plaisante. Et le passager avant droit appréciera l’espace considérable qui lui est dévolu, ainsi que son repose-pied. En revanche, la présentation, certes originale, est assez austère, et les matériaux peu flatteurs. Heureusement, le siège se montre confortable. Dès son réveil, le moteur sonne bien, et ça ne va ensuite qu’en s’améliorant.

Très souple, il reprend vigoureusement à tous les régimes, et connaît un regain de punch à 4 000 tr/min. Ensuite, il s’envole vers les 7 000 tr/min dans une jolie mélodie métallique. Bel agrément ! D’autant qu’il procure de jolies performances, même si on n’est pas collé au siège. Notons que la boîte bien étagée et douce à manier le soutient bien.

Le châssis suit parfaitement : direction précise, informative et consistante, belle accroche au sol, réactions toujours saines. Certes, le train avant, un peu lourd, demande à être inscrit avec détermination, mais la 145 fait preuve d’une belle efficacité, favorisée par un bon freinage. En clair, on prend plaisir à brusquer cette italienne, par ailleurs assez confortable. On lui reprochera surtout son insonorisation insuffisante, sa carrosserie générant pas mal de bruits d’air. Enfin, à 9,0 l/100 km, la consommation n’est pas exagérée.

L’alternative youngtimer

Alfa Romeo 33 1.7 16v (1990 – 1994)

Lancée en 1983, l’Alfa 33 cache sous sa carrosserie moderne des dessous d’Alfasud, en moins bien. Les freins avant ne sont plus inbord mais dans les roues et les disques arrière sont remplacés par des tambours ! Mais, progressivement, l’italienne va s’améliorer et connaître un succès commercial honorable, au point de devenir l'Alfa la plus vendue de l'Histoire ! En 1990, la 33 bénéficie d’un restylage important, les faces avant et arrière étant totalement remodelées. A cette occasion, elle reçoit l’ultime évolution du moteur boxer Alfa : des culasses à 4 soupapes par cylindre.

Combinées à une cylindrée d’1,7 l, elles aident à porter la puissance à 137 ch. Ce bloc fait tout le sel de cette compacte latine, performante (plus de 200 km/h en pointe), mais déjà dépassée en son temps, donc peu efficace dynamiquement quoique jamais malsaine. Il y a même une version Permanent 4 à 4 roues motrices, corrigeant la motricité problématique mais pas le flou général. Le catalyseur obligatoire fait perdre quelques chevaux en 1992, année où la transmission 4x4 se renomme Q4. Cela dit, cette 33, disponible en break SW, regorge de caractère, et pour ça, on lui pardonne tout. Ou presque. A partir de 6 000 €.

Alfa Romeo 145 Quadrifoglio (1996), la fiche technique

Moteur : 4 cylindres en ligne, 1 970 cm3

Alimentation : injection électronique

Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, triangulation, barre antiroulis (AV) ; bras tirés, ressorts hélicoïdaux barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 5 manuelle, traction

Puissance : 150 ch à 6 200 tr/min

Couple : 186 Nm à 4 000 tr/min

Poids : 1 240 kg

Vitesse maxi : 210 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 8,4 s (donnée constructeur)

Pour trouver une Alfa Romeo 145 ou 146 d'occasion, rendez-vous sur le site de La Centrale