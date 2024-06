Alfa Romeo hésite entre un rival du Porsche Cayenne et une compacte

Alfa Romeo possède actuellement quatre modèles dans sa gamme : le tout nouveau petit Junior sur le segment des SUV citadins, le récent Tonale sur celui des SUV compacts, la Giulia sur celui des berlines familiales et le Stelvio sur le créneau des SUV familiaux. Le constructeur italien doit déjà renouveler la Giulia et le Stelvio, avec deux nouveaux modèles qui bénéficieront d’une version 100% électrique.

Mais Alfa Romeo veut également proposer un cinquième modèle et comme le rapportent les journalistes anglais d’Autocar, le patron de la marque Jean-Philippe Imparato n’a pas encore décidé de quel genre de véhicule il s’agira. Deux options sont actuellement sur la table : celle d’un grand SUV luxueux pour s’attaquer aux Porsche Cayenne, Mercedes GLE et autres BMW X5, tout d’abord, qui reste la plus probable si l’on en croit l’interview du Français.

Une compacte sinon

Sinon, Alfa Romeo se reporterait sur une compacte dans le cas où le « business case » du grand SUV de luxe n’est pas jugé assez bon par les dirigeants d’Alfa Romeo. Dans ce cas, le véhicule en question reposerait sur la plateforme STLA Medium (et non pas STLA Large dans le cas du gros SUV).

D’après les mots de Jean-Philippe Imparato, la décision finale sur ce cinquième véhicule sera prise d’ici la fin de l’année 2024. Et l’engin doit arriver dans la gamme à partir de 2027.