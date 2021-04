Alfa Romeo Tonale : lancement encore retardé

Mieux vaut tard que jamais. Et avec Alfa Romeo, on a l'habitude que ce soit très tard ! L'arrivée de la marque italienne sur le crucial segment des SUV compacts a de nouveau pris du retard. Le Tonale va se faire désirer quelques mois de plus.

Selon Automotive News, c'est une décision du nouveau patron de la firme, Jean-Philippe Imparato. Le français, qui a pris les commandes d'Alfa début 2021, après avoir dirigé Peugeot, n'aurait pas été satisfait des performances du modèle avec les motorisations hybrides rechargeables. Il avait sûrement en référence ce qui existe (et ce qui va exister) chez le Lion.

Le Tonale doit reprendre la base du Jeep Compass. Ce dernier est déjà disponible avec deux déclinaisons hybrides rechargeables, de 190 et 240 ch. Il a une batterie de 11,4 kWh, ce qui lui donne une autonomie en mode électrique sous les 50 km. Chez Peugeot, le 3008 est proposé avec des hybrides de 225 et 300 ch.

Le retard engendré par cette décision serait d'au moins trois mois. Il s'ajoute donc à tous les reports d'un modèle qui a été annoncé par un concept-car en mars 2019 ! Le Tonale ne devrait ainsi pas rejoindre les concessions avant 2022. Mais sa présentation pourrait avoir lieu avant la fin d'année, histoire de faire patienter la clientèle… mais aussi le réseau.