Allégée, la Porche 911 GT3 RS préparée par Manthey va s’attaquer au record du tour sur le Nürburgring !

Pour le préparateur allemand Manthey, sa dernière œuvre devrait rapidement connaître son heure de gloire. En effet, la Porsche 911 GT3 RS relookée par ses soins, très allégée et dotée d’impressionnants appendices aérodynamiques, devrait s’attaquer au record officiel du tour de circuit (Nordschleife) du Nürburgring pour les véhicules homologués « route ».

Ce record est pour le moment détenu par une Mercedes-AMG One pilotée par l’Allemand Maro Engel en 6 min 35 s 183 sur le parcours de 20,8 km. Une Porsche 911 GT2 RS préparée par Manthey et pilotée par le pilote allemand Lars Kern est classée en deuxième position avec un temps de 6 min 38 s 84, mais c’est sur le trajet de 20,6 km qui est le plus souvent utilisé pour les records.

Un record devrait tomber rapidement

Quel pourrait être le temps de cette nouvelle Porsche 911 GT3 RS préparée par Manthey sur le circuit de 20,6 km ou sur celui de 20,8 km ? Nul ne le sait pour le moment, mais on ne devrait pas attendre trop longtemps pour avoir un aperçu du potentiel de ce fabuleux bolide qui ne passe pas inaperçu dans la circulation. Il faut dire qu’avec son aileron arrière actif, son diffuseur de grande dimension, ses dérives sur le toit et cette sorte d’aileron de requin sur la lunette arrière, on la voit venir de loin.

Aménagements aérodynamiques, mais quelle puissance moteur ?

Si on ne sait pas encore si la puissance du modèle a été augmentée (la 911 GT3 RS développe d’origine 525 ch, pour 465 Nm de couple), ce qui est sûr en revanche c’est que la version Manthey est plus légère comme en témoigne la lunette arrière remplacée par une pièce en carbone sur laquelle se positionne cette grande dérive, elle aussi en carbone. Tout a été étudié pour une performance optimale.