Alpine, Dacia, Renault : le nouveau positionnement des marques du groupe Renault

Très rapidement après son arrivée à la tête du groupe Renault, Luca De Meo a très rapidement marqué de son empreinte le constructeur français en réorganisant le design. Ont été ainsi recrutés Gilles Vidal et Alejandro Mesonero-Romanos, en provenance respectivement de Peugeot et Seat. L'ensemble étant toujours chapeauté par Laurens Van Den Acker. Mais son action ne s'est pas arrêtée là. Ainsi, le nouveau patron du losange a indiqué : "Je suis entré le 1er juillet, je suis allé le 2 au centre de style. Nous avons cassé 7/8 projets et nous en avons remonté 5 ou 6." La nouvelle équipe aura la responsabilité de redynamiser le plan produit.

Lors de la présentation des Dacia Spring et Renault Megane eVision, Luca De Meo a clarifié le positionnement de chaque marque.

Renault va ainsi se recentrer sur "les segments où on peut faire de la marge et sur les marchés où on peut faire de la marge. Avec la famille Mégane nous avons démontré que nous étions capables d’entrer dans le cœur du marché européen. La faiblesse de Renault actuellement est de ne pas être assez performante sur le segment C. Il y a des cycles, cela ne va pas prendre 2 mn. Nous allons capitaliser sur notre leadership dans le véhicule électrique. Nous allons essayer de reconnecter Renault avec l’histoire et les produits iconiques" a affirmé Luca De Meo.

Les ambitions sont encore plus grandes pour Dacia qui doit devenir une marque mondiale : "L’ambition est de faire de Dacia une marque à 360° alors qu’elle est gérée comme une sous-marque. On lui enlève le plafond de verre en restant fidèle au concept Dacia "

Pour Alpine, Luca De Meo va plus loin encore pour Alpine en assimilant la marque de Dieppe à une sorte de mini Ferrari. ""Quand je suis arrivé, je me suis rendu compte qu’il y avait des ingénieurs très performants chez Renault Sport, une usine qui est capable comme une marque allemande de faire du travail sur-mesure, une marque historique en F1 avec beaucoup de potentiel. Les gens voyaient cela individuellement comme un centre de coût. Je vois cela combiné comme une mini Ferrari. C’est ce que l’on fait avec les ressources qui existent dans la boîte. C’est une marque qui donne de la crédibilité et tire le système vers le haut. Alpine avec 10 modèles on ne peut pas se le permettre et ce n’est pas nécessaire."

Parallèlement à cette nouvelle organisation, le Directeur Général du groupe a laissé entendre qu'une quatrième entité destinée aux nouvelles mobilités verrait prochainement le jour.

Le programme de Luca De Meo est donc ambitieux mais aussi prometteur. Rendez-vous l'an prochain pour en voir les premières concrétisations et notamment le modèle de série dérivé du concept Megane eVision.