Alpine sur France 3 Normandie : quand la télé régionale rend hommage au régional de l'étape

Il n’y a qu’une seule émission consacrée à l’automobile sur le service public et elle est signée France 3 Normandie. Preuve de son succès, Vroum, puisque c’est son nom, en est à sa deuxième saison. Mais qui dit Normandie, dit étape obligée, voir pèlerinage, vers la seule marque régionale devenue internationale qui est née dans cette région de France, et qui a toujours son fief à Dieppe. Il s’agit d’Alpine bien sûr, qui non seulement, est une incontournable régionale de l’étape pour Vroum, mais dont les deux pilotes qui courent en F1 sous ses couleurs sont eux aussi Normands. Puisque Esteban Ocon est natif d’Évreux et que Pierre Gasly était, enfant, son voisin à Rouen.

Une marque et deux pilotes : autant de bonnes raisons pour que l'émission consacre enfin un numéro spécial à Alpine le dimanche 5 mars prochain à 12h55. Une date de diffusion qui ne doit rien au hasard, puisque c’est le jour où se déroulera, à Bahreïn, le premier grand Prix de la saison. Une saison à l’issue de laquelle la marque de Dieppe entend bien grimper sur le podium constructeurs, après sa quatrième place en 2022.

Une visite d'Enstone et une virée à Viry-Châtillon

C'est bien évidemment à Dieppe que Laurent Quembre, le présentateur de l’émission, nous donnera rendez-vous. Il sera en compagnie d’une A110, bien sûr, mais il sera également accompagné de Félix Bollez. Le journaliste de France 3 Normandie intervient de temps à autre dans l’émission, mais cette fois, il ne viendra pas les mains vides puisqu’il a deux jolis scoops dans sa besace. Car le veinard a eu la chance de se rendre à Enstone il y a quelques mois, au siège de l’écurie Alpine. Là, il a pu assister à la mise au point du châssis de l’A523, la voiture de cette nouvelle saison. Mais il ne s’en est pas tenu au châssis. Après l’Angleterre, direction la région parisienne pour une virée à Viry-Châtillon ou sont conçus et assemblés les moteurs de la F1.

De grands moments à découvrir, donc, sur France 3 Normandie. Et pour ceux qui ne seraient pas normands et hurleraient contre la ségrégation régionale les empêchant de capter cette chaîne, qu’ils sachent qu’avec une box, tout est possible, y compris Vroum et France 3 Normandie. Il suffit pour cela de se connecter sur le canal 443 avec une Box SFR, 482 sur une box Bouygues, 313 sur Orange et 314 chez Free. Le tout est évidemment gratuit, service public oblige.

Tout aussi gratuit, l’autre évènement Alpine de ces prochains temps, le grand rassemblement des 50 ans, se déroulera à Dieppe les 19, 20 et 21 mai prochain. Pourquoi 50 ans, puisqu’il ne s’agit pas de l’anniversaire de naissance de la marque qui a été fondée par Jean Rédélé en 1955 et qui fêtera ses 70 ans dans deux ans ? Car en 1973, Alpine a obtenu son titre de champion du monde des rallyes et pour célébrer cet anniversaire, Dieppe se mettra aux couleurs de la marque pendant 3 jours.

Au programme : une exposition des vingt autos de rallye les plus emblématiques d’Alpine, dont les deux championnes de 1973. Enfin, le dimanche matin, une grande parade réunira tous les collectionneurs d’autos de la marque qui voudront se joindre à l’évènement. Ils peuvent déjà s’inscrire pour défiler ce jour-là, et participer aux différentes spéciales qui leur ont tout spécialement été concoctées dans la région. Un tel évènement s’est déjà déroulé l’an passé et il avait réuni plus de 1 100 autos. Record à battre cette année. Nul doute qu’au bord de la route que ces autos emprunteront, on trouvera l’équipe de Vroum au complet qui ne manquera pas de revenir sur cette fête au cours de l’une de ses émissions.