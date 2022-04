Route de nuit - 1 000 Alpine à Dieppe les 28-29 mai

L’année 2022 (et plus précisément le 17 mai) marque le centenaire de la naissance de Jean Rédélé, créateur d’Alpine. En sa mémoire, et parce qu’il est important de « faire vivre » la marque même en l’absence de grandes nouveautés est organisé un grand rassemblement à Dieppe (76), site « historique » d’Alpine.

Quelques 1 000 Alpine de toutes époques sont ainsi attendues les 28 et 29 mai, pour un programme qui comprend notamment une exposition de modèles constituant des jalons importants de l’histoire de la marque, des années 50 à aujourd’hui.

Des objets et souvenirs personnels de Jean Rédélé seront également présentés au public, tandis que le point d’orgue de la manifestation sera une grande parade Alpine dans les rues de la ville, laquelle passera devant l’usine, récemment rebaptisée Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé.

De nombreuses personnalités sont aussi attendues, parmi lesquelles Bernard Darniche, Guy Fréquelin, Alain Serpaggi, ou Jacques Cheinisse, qui ont tant œuvré pour faire briller les belles bleues en compétition. La jeune garde ayant veillé aux destinées de la nouvelle A110 sera notamment représentée par Anthony Villain, responsable du design de l’auto.

Un site Internet a été crée pour l’occasion, et vous pourrez y retrouver les informations pratiques concernant l’événement.

Une déclinaison inédite de l’A110 de route sera présentée, et il sera aussi possible d’approcher (et d’écouter, on l’espère) l’Alpine A522 engagée en championnat du monde de Formule 1.

Les pilotes Fernando Alonso et Esteban Ocon seront en revanche absents et excusés, le GP de Monaco ayant lieu ce même week-end...