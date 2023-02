Améliorations pour les Citroën C4 et C5X

La récente Citroën C4X et sa déclinaison électrique e-C4X embarquent la même interface numérique My Citroën Drive Plus que la grande C5X à bord. Jusqu’à présent, la C4 et la e-C4 se contentaient d’une version plus ancienne de cette interface. Plus maintenant : la marque aux chevrons équipe désormais sa compacte à cinq portes du même système que celui de la C4X et de la C5X. De quoi offrir une meilleure rapidité et des fonctionnalités plus nombreuses, même si cette nouvelle interface ne nous a pas particulièrement impressionnés lors de notre essai de la C4X.

La C4 et la e-C4 reçoivent par ailleurs une inédite option bi-ton avec un toit noir Perla Nera, visible dans la photo ci-dessus avec une carrosserie rouge. Un bon moyen pour donner un surplus d’élégance à cette compacte aux proportions et au design particulièrement originaux ?

Une motorisation hybride rechargeable de 180 chevaux pour la C5X

Citroën s’occupe aussi de la familiale C5X, avec une nouvelle déclinaison hybride rechargeable à 180 chevaux en plus de la version 225 chevaux haut de gamme. Ce groupe motopropulseur est bien connu dans les modèles compacts du groupe Stellantis, il permet à la C5X de parcourir 62 kilomètres en version 100% électrique et bénéficie de la suspension Active Citroën Advanced Comfort. Cette version 180 chevaux démarre à 47 240€ en finition Feel Pack, elle coûte tout de même 10 500€ de plus que la C5X équipée du bloc essence de 130 chevaux à boîte automatique dans la même finition. Toutes les versions de la C5X reçoivent aussi en option le Highway Driver Assist 2.0, ajoutant la préconisation anticipée de la vitesse et les changements de voie semi-automatique, une fonctionnalité qui existe déjà depuis quelques années chez d’autres marques.