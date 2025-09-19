Après plus de quinze ans de service, la Ceed disparaît au profit d’une toute nouvelle berline

Apparue en 2007, la Cee’d a contribué à l’époque à rassurer les clients européens, pas tout à fait familiarisés avec la marque. Sans faire dans l’originalité, elle proposait un rapport prix/prestations très correct et surtout un argument massue, une garantie de sept ans ou 150 000 km.

Depuis, deux générations sont apparues et ont contribué au succès de Kia. La Ceed actuelle, au catalogue depuis 2018, est bien sûr chahutée par les SUV. Mais son style n’est plus non plus en phase avec les dernières productions de la marque.

Kia dévoile donc pour le marché européen la K4. Il ne s’agit pas réellement d’une nouveauté pour la firme coréenne puisqu’une version quatre portes a été présentée au salon de New York début 2024 pour le marché nord-américain. Voici désormais la berline cinq portes, nettement plus adaptée aux clients européens.

Cette K4, qui sera uniquement thermique, est une grande berline de 4,44 m de long. À titre de comparaison, une Peugeot 308 mesure 4,37 m. Elle arbore les nouveaux codes stylistiques de la marque comme les signatures lumineuses, les facettes sur portes latérales et plus globalement ce design un peu strict. On note par ailleurs que Kia a dissimulé la poignée arrière pour donner une impression de break de chasse, surtout de profil. Toutefois, l’ensemble est plus sage qu’une EV4 par exemple, sa sœur électrique.

Si la ligne extérieure donne immédiatement un coup de vieux à la Ceed, cette impression est encore plus forte pour l’intérieur. Sans être particulièrement original, le traitement de la planche de bord se révèle moderne et tout en largeur. On note évidemment la présence d’une grande dalle numérique accueillant un combiné d’instrumentation de 12,3 pouces, un écran tactile de taille identique et un petit écran de 5,3 pouces situé entre les deux et dédié aux commandes de la climatisation. Malgré sa présence, on apprécierait davantage des commandes physiques. Toutefois, ces commandes « en vrai » sont encore présentes sur le volant et la console centrale.

On note même une commande de boîte automatique à l’ancienne, avec un levier imposant. La connectivité sera bien sûr au rendez-vous avec notamment Apple CarPlay ou l’assistant vocal assisté par l’intelligence artificielle.

Les passagers arrière ne seront pas en reste puisque Kia indique de belles cotes d’habitabilité, sans que cela n’empiète sur le coffre (438 litres).

Peu d'électrifications au départ

Que cache cette K4 sous son capot ? Contrairement à la générosité de la marque concernant la capacité des batteries de ces voitures électriques, comme l’EV3, cette berline thermique ne révolutionne en rien le genre. Sur les cinq motorisations prévues pour l’Europe, deux seulement seront électrifiées au lancement : 1.0 T-GDI de 115 ch associé à une petite hybridation de 48V disponible en boîte manuelle ou automatique et un 1.6 T-GDI de 150 et 180 ch uniquement en BVA. Il va falloir patienter l’année prochaine pour voir apparaître une véritable version hybride. Pour le moment, la gamme de la kia K4 n’est pas connue, les tarifs non plus.