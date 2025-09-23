Assurance auto : les primes vont augmenter, c’est le moment de (re)négocier

Attention ça va encore piquer. Et pas seulement pour ceux qui ont des oursins dans les poches. L’année prochaine les prix de l’assurance auto vont augmenter de 4 % à 5 %.

La hausse qui frappe le secteur de l'assurance automobile ne relève plus de l’exception, en cinq ans les tarifs se sont envolé de près de 20 %.

Pourquoi ça flambe ?

Les raisons de l'inflation ? Une recrudescence des vols de véhicules (+5 % sur un an, avec 70 459 cas recensés), une envolée du coût des réparations (+7,6 % en 2024, 6,6 % attendus en 2025), le renchérissement de la main-d'œuvre, l'électrification du parc… Même la météo s’en mêle. L’épisode de grêle survenu en mai dernier en Île-de-France a généré 61 000 sinistres automobiles, pour un coût total de 196 millions d’euros... Conséquence : les prix des primes flambent. Et si vous mettiez votre assurance sur le gril ?

Du simple au double

La loi Hamon permet, de résilier une assurance auto à tout moment après un an de souscription, sans frais ni justification. Faites donc jouer la concurrence.

Comparateurs en ligne, négociation directe, ajustement des garanties à ses besoins réels, suppression des doublons (notamment avec les assurances incluses dans certaines cartes bancaires) sont autant de pistes à explorer pour abaisser la note.

En effectuant une simulation auprès de son assureur, à qui il s'est présenté comme un nouveau client, un journaliste de Caradisiac s'est vu proposer un tarif inférieur de 52 % avec les mêmes garanties !

Limitez les frais

Regardez les frais facturés en sus. Outre ceux de dossier, lors de la souscription de votre contrat, des frais de fractionnement ou de gestion supplémentaires sont prélevés en cas de règlement échelonné de votre prime (mensuel, trimestriel ou semestriel). Pour ne pas les acquitter : payer annuellement votre assurance. À la clé : 2 % à 8 % d’économie.

Payez comme vous roulez

Si vous acceptez d'avoir un mouchard comme passager, les offres connectées, laissent espérer des rabais allant jusqu’à 30 %. Ces formules, fondées sur un boîtier télématique embarqué dans le véhicule, analysent la conduite et adaptent la prime en conséquence.

Pour les petits rouleurs, les assureurs appliquent le système pay how you drive. Cela permet une tarification personnalisée, en fonction de l’exposition réelle au risque.

Une négo franco

Autre levier, souvent sous-estimé : la négociation directe avec son assureur reste un. Client fidèle et sans sinistre, vous êtes une perle qu'il ne laissera pas échapper à la concurrence. Réclamez un geste commercial : baisse de franchise, garanties renforcées, véhicule de courtoisie... Au besoin, regroupez vos contrats (auto, habitation, santé), cela ouvre des perspectives de négociations sur tous les fronts.

L’assurance idéale n’existe pas, à vous de trouver le savant équilibre entre prix et garanties.