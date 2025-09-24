Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Renault R4 (2e Generation)

Au salon de Lyon, la Renault R4 E-Tech fait sa star

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

3  

Si vous êtes un fidèle lecteur de Caradisiac, vous connaissez bien la R4 E-Tech, le revival électrique du modèle mythique de Renault. Plus grande que la R5, elle est censée être le SUV électrique de Renault.

Au salon de Lyon, la Renault R4 E-Tech fait sa star

Deuxième citadine électrique surfant sur la mode néo-rétro de Renault, la R4 E-Tech prend la suite de la R5 E-Tech en misant sur le côté familial.

Bien évidemment, cette nouvelle R4 bénéficie d'un style qui lui est propre en s'inspirant grandement de son aïeule, notamment la partie avant où on retrouve les projecteurs circulaires, qui côtoient une calandre rectangulaire. Les points de ressemblance ne se limitent pas à cela, car c'est également le cas du bossage spécifique des portes ou de la forme de la custode.

Au salon de Lyon, la Renault R4 E-Tech fait sa star
Au salon de Lyon, la Renault R4 E-Tech fait sa star

Hormis le style, les principales différences portent sur les aspects pratiques, qui sont bien évidemment meilleurs que ceux de la R5 E-Tech et c'est logique, car la longueur atteint désormais 4,14 m.

Ainsi, l'habitabilité arrière progresse légèrement, mais c'est surtout le volume de coffre qui grandit avec 420 litres et une forme rectangulaire plus pratique avec notamment un seuil de chargement particulièrement bas.

Au salon de Lyon, la Renault R4 E-Tech fait sa star
Au salon de Lyon, la Renault R4 E-Tech fait sa star

Sans surprise, la R4 partage de nombreux points communs avec sa petite sœur : la planche de bord est strictement identique, que ce soit au niveau de la présence de la double dalle numérique ou de l'organisation globale. Seuls certains différents matériaux divergents.

Au salon de Lyon, la Renault R4 E-Tech fait sa star

Les autres points communs résident dans la partie mécanique avec au choix deux moteurs (120 et 150 ch), ainsi que deux batteries de 40 kWh et 52 kWh, lui permettant de revendiquer une autonomie maximale de 410 km.

Les prix de cette R4 E-Tech sont compris entre 29 990 et 37 500 €.

J'aime

l'arrivée prochaine d'une version découvrable avec toit en toile
l'arrivée prochaine d'une version découvrable avec toit en toile

Je n'aime pas

le souvenir de l'essai longue durée de la R4 qui avait tourné au cauchemar.
le souvenir de l'essai longue durée de la R4 qui avait tourné au cauchemar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'instant Caradisiac : deux R4 pour le prix d'une

À Lyon, les visiteurs peuvent admirer non pas une mais deux R4: une classique, mais surtout une autre version dénommée "Plein Sud" disposant d'une capote en toile, comme c'était déjà le cas de la première R4. 

Photos (4)

Voir tout
3  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Renault R4 (2e Generation)

Renault R4 (2e Generation)

SPONSORISE

Actualité Renault

Voir toute l'actu Renault

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/