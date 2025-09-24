Au salon de Lyon, la Renault R4 E-Tech fait sa star

Deuxième citadine électrique surfant sur la mode néo-rétro de Renault, la R4 E-Tech prend la suite de la R5 E-Tech en misant sur le côté familial.

Bien évidemment, cette nouvelle R4 bénéficie d'un style qui lui est propre en s'inspirant grandement de son aïeule, notamment la partie avant où on retrouve les projecteurs circulaires, qui côtoient une calandre rectangulaire. Les points de ressemblance ne se limitent pas à cela, car c'est également le cas du bossage spécifique des portes ou de la forme de la custode.

Hormis le style, les principales différences portent sur les aspects pratiques, qui sont bien évidemment meilleurs que ceux de la R5 E-Tech et c'est logique, car la longueur atteint désormais 4,14 m.

Ainsi, l'habitabilité arrière progresse légèrement, mais c'est surtout le volume de coffre qui grandit avec 420 litres et une forme rectangulaire plus pratique avec notamment un seuil de chargement particulièrement bas.

Sans surprise, la R4 partage de nombreux points communs avec sa petite sœur : la planche de bord est strictement identique, que ce soit au niveau de la présence de la double dalle numérique ou de l'organisation globale. Seuls certains différents matériaux divergents.

Les autres points communs résident dans la partie mécanique avec au choix deux moteurs (120 et 150 ch), ainsi que deux batteries de 40 kWh et 52 kWh, lui permettant de revendiquer une autonomie maximale de 410 km.

Les prix de cette R4 E-Tech sont compris entre 29 990 et 37 500 €.

J'aime Je n'aime pas

L'instant Caradisiac : deux R4 pour le prix d'une

À Lyon, les visiteurs peuvent admirer non pas une mais deux R4: une classique, mais surtout une autre version dénommée "Plein Sud" disposant d'une capote en toile, comme c'était déjà le cas de la première R4.