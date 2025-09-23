Au salon de Lyon, le Citroën C5 Aircross fait sa révolution

Si vous aimiez les lignes rondouillardes de la première génération, eh bien, vous risquez d'être frappé par les nouvelles lignes du nouveau C5 Aircross. Place aux lignes géométriques et très proches du concept car, le SUV de Citroën se démarque donc par son style novateur, qui se caractérise par une calandre fine avec en son centre le nouveau logo de la marque.

L'identité lumineuse a été profondément repensée avec des projecteurs de forme carrée avec des feux de jour composés de fines lignes. Même tendance à l'arrière avec des feux constitués de trois traits qui débordent sur les ailes arrière. Pas de doute, ce nouveau C5 Aircross rompt avec l'ancien.

Même tendance dans l'habitacle. La planche de bord inaugure un nouvel écran multimédia vertical de 13 pouces, qui est en réalité élaboré autour de deux écrans dont celui inférieur est réservé à la climatisation.

La partie supérieure est dédiée notamment à la navigation, fonctionne grâce à un système d'exploitation inédite. Les aspects pratiques évoluent aussi, mais pas forcément dans le bon sens puisque les sièges arrière individuels coulissants disparaissent au profil d'une banquette arrière fixe. L'habitabilité arrière reste toutefois dans la bonne moyenne.

En revanche, le coffre profite de l'accroissement des dimensions - le nouveau C5 Aircross grandit de plus de 15 cm - pour atteindre 4,65 m de long. Il propose aujourd'hui un volume de chargement de 651 litres.

Sous le capot, ce C5 proposera un large panel comprenant notamment un microhybride de 145 ch, un hybride rechargeable de 195 ch et deux électriques de 210 ch alimenté par une batterie de 73 kWh et une autre de 230 ch avec une batterie de 97 kWh.

Mais, surtout, Citroën frappe fort avec des tarifs qui débutent à 35 000 € en version micro-hybridée.

L'instant Caradisiac: une déco spéciale pour le salon

Le C5 Aircross fait sa première sortie publique lors du salon de Lyon. L'occasion pour Citroën de dévoiler une décoration exclusive appliquée sur les portes, mais aussi sur la custode avec notamment des logos "Only In Lyon".