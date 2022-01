Audi va proposer des teintes ''finition mate''

Métallisées ou nacrées, les peintures de la plupart des voitures qui sortent de chaîne se veulent plutôt discrètes. Le goût pour les coloris originaux augmente toutefois d’année en année. On peut d’ailleurs y voir une conséquence du développement des LOA et LLD, les clients n’ayant plus à se soucier de la revente de leur auto.

Pour séduire ces automobilistes en mal de distinction, Audi a modernisé l’atelier de peinture de son usine de Györ, en Hongrie, afin de pouvoir décliner certaines teintes en finition mate. Cette unité de production est l’une des plus importantes en Europe pour la marque aux anneaux, car elle est chargée de l’assemblage des Q3, Q3 Sportback et TT, ainsi que de leurs dérivés S et RS. Des véhicules qui possédaient déjà à leur catalogue une poignée de couleurs originales : jaune Python, orange Pulse ou encore vert Kyalami.

Désormais, le jaune Python sera également disponible avec cette fameuse finition mate, de même que des coloris ordinairement plus classiques, tels que l’argent Fleuret et le gris Daytona. De leur côté, les RS Q3 et RS Q3 Sportback réintégreront à leur offre l’argent Rosé qui, dans sa variante nacrée, avait servi de couleur de lancement au Q3 Sportback Edition One.

Une partie de ses nouvelles teintes est déjà disponible en France, pour des tarifs oscillant entre 550 et 900 €.