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Mercedes Cla 3

Essai

La moins chère des Mercedes CLA électriques ne serait-elle pas la plus intéressante ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Stéphane Schlesinger

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2. Avec la CLA200 électrique, Mercedes devient – presque – généreux en matière d'équipement.

 

Cx remarquable de 0.21 pour la Mercedes CLA 200 EQ, mais les jantes de 18 du pack AMG Line engendrent une légère hausse de la consommation.
Cx remarquable de 0.21 pour la Mercedes CLA 200 EQ, mais les jantes de 18 du pack AMG Line engendrent une légère hausse de la consommation.

En version de base Progressive Line (48 050 €), la CLA 200 EQ inclut le toit panoramique, les jantes tôle de 17 avec enjoliveurs, la pompe à chaleur, les projecteurs à LED automatiques, les sièges chauffants à réglages lombaires électriques, le GPS connecté, la réplication de smartphone sans fil, le planificateur d’itinéraire, la banquette rabattable 40/20/40, l’écran tactile 14 pouces multimédia, la clim auto bi-zone, le coffre à ouverture motorisée (quel intérêt ?), la caméra de recul, les 4 prises USB-C, la calandre éclairée, voire le câble pour Wallbox et le chargeur de 11 kW.

L’écran central, à la navigation facile, se révèle agréable à utiliser mais il faut obligatoirement passer par lui pour ajuster une clim à la régulation inconstante.
L’écran central, à la navigation facile, se révèle agréable à utiliser mais il faut obligatoirement passer par lui pour ajuster une clim à la régulation inconstante.

La Business Line (49 950 €) ajoute notamment la peinture métal et le système multimédia MBUX à intégration de smartphone.

L’AMG Line (53 650 €) complète la panoplie, face à la Progressive Line, avec le kit carrosserie AMG, les sièges Sport, les buses d’aération argentées, les jantes alliage de 18 pouces, les sièges à réglages électriques, le chargeur de smartphone sans fil, et l’éclairage d’ambiance, entre autres.

Enfin, la Business Line Executive (56 600 €) offre en sus le pack esthétique Sport Black, les projecteurs Multibeam, la peinture métal, pour ne citer que ces éléments.

En AMG Line, la Mercedes CLA 200 EQ s’équipe de très confortables sièges à longueur d’assise réglable.
En AMG Line, la Mercedes CLA 200 EQ s’équipe de très confortables sièges à longueur d’assise réglable.

Le point techno

De série, toutes les CLA offrent l’avertisseur d’angle mort (très utile !), l’aide au maintien de file (pas trop intrusive), le régulateur de vitesse actif (agaçant), ou encore l’aide au stationnement. Service minimum ! Heureusement, les feux de route adaptatifs fonctionnent efficacement, et sans éblouir les conducteurs arrivant en sens inverse. Pour le centrage sur la voie, l’adaptation automatique de la vitesse en fonction des données géographiques, le changement de voie auto, ce sera 1 800 €. Ouille ! De série, on dispose d’une IA conversationnelle (qui fonctionne), un écran face au passager comportant des jeux, voire une caméra de reconnaissance faciale pouvant prendre des selfies. C’est inutile, mais indispensable sur certains marchés !

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipements et options

Version : III 200 AVEC TECHNOLOGIE EQ AMG LINE 58 KWH

Equipements de sécurité

  • Airbags frontaux conducteur et passager AV

  • ABS (anti-blocage de roues), ASR (antipatinage), BAS (freinage d&#039;urgence assisté)

  • Airbag central

  • Airbags latéraux conducteur et passager AV (airbags combinés thorax et bassin)

  • Feux AR à LED au motif étoilé Mercedes-Benz

  • Limiteur de vitesse variable

  • Système de contrôle de la pression des pneus

Equipements de confort

  • Direction assistée

  • Sièges AV chauffants

  • Pack Rétroviseurs

  • Connexion Bluetooth pour téléphone portable

  • Affichage de l&#039;état des ceintures AR (bouclées/non bouclées) sur le combiné d&#039;instruments

  • Fixations iSize pour siège-enfant avec sangle Top Tether aux places extérieures AR

  • Dossiers des sièges AR rabattables selon un rapport de 40/20/40

  • Filet à bagages sur le dossier des sièges AV

  • Verrouillage centralisée

  • Service Connecté : Navigation MBUX

  • Ecran conducteur

  • Ecran central

  • Rétroviseurs optimisés sur le plan aérodynamique, positionnés au niveau de la ceinture de caisse

  • Console centrale à deux niveaux avec un compartiment de rangement fermé

  • Porte-gobelet double dans la console centrale

  • Sièges réglables manuellement

  • Ecran média de 14&quot; avec saisie tactile et interface utilisateur Zero-Layer

  • Instrumentation digitale avec écran conducteur 10,25&quot;

  • Pack Siège sport AMG Line

Esthétique / Carrosserie

  • Toit panoramique

  • Filet à bagages sur le dossier des sièges AV

  • Jantes alliage AMG 45,7 cm (18&quot;) à 5 branches gris tantale/naturel brillant

Autres équipements

  • Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé

  • Train de roulement confort

  • Ciel de pavillon en tissu Noir

  • Pédalier Sport AMG en acier inoxydable brossé avec picots en caoutchouc noirs

  • AMG Line

  • Soutien lombaire à 4 réglages

  • Gilet de sécurité pour le conducteur

  • ATTENTION ASSIST

  • Pack USB Plus

  • Jupe AV AMG avec splitter chromé

  • ESP (correcteur électronique de trajectoire)

  • TIREFIT

  • Avertisseur sonore pour les piétons

  • Pneus été

  • Caméra pour vidéo et selfie

  • Rappel passif de présence de personnes

  • Clapet de prise électrique du véhicule

  • Système de charge pour bornes à courant continu (DC) 800 V uniquement

  • Câble de charge jusqu&#039;à 22 kW pour Wallbox et borne de recharge publique, 5 m

  • Calandre iconique Mercedes-Benz éclairée et animée

  • Service connecté : MB.CHARGE Public

  • Reconnaissance faciale

  • Service connecté : Assistant de régulation de distance DISTRONIC

  • Assistant d&#039;angle mort

  • Assistant de franchissement de ligne

  • Freinage d&#039;urgence assisté

  • Fonction d&#039;Arrêt d&#039;urgence

  • Fonction directionnelle pour les manoeuvres d&#039;évitement

  • Avertisseur de sortie

  • Assistant de manoeuvre

  • Caméra de recul

  • Assistant d&#039;angle mort plus

  • Coffre à l&#039;AV d&#039;un volume de 101 litres

  • Diffuseur AR optimisé sur le plan aérodynamique

  • Double bosselage sur le capot

  • Garniture décorative sur le tableau de bord passager au motif étoile Mercedes, non éclairée

  • Seuils de porte avec inscription MB, non éclairés

  • Affichage de l&#039;intervalle d&#039;entretien ASSYST

  • Pré-installation pour les services connectés

  • Avertissement de niveau de liquide pour les fluides de fonctionnement

  • Capot actif pour la protection des piétons

  • Sélection du mode de conduite DYNAMIC SELECT

  • Buses de ventilation en argent

  • Habillages de bas de caisse AMG en noir brillant avec inserts en chrome

  • Jupe AR AMG avec application façon diffuseur en noir brillant avec baguette décorative en chrome

  • Pack Advanced Plus avec services connectés

  • Prise 12 V pour le passager AV

  • Garniture en ARTICO/microfibre MICROCUT noir, surpiqûres rouges

  • Garniture en ARTICO/microfibre MICROCUT noir, surpiqûres rouges

  • Service connecté : MB.DRIVE PARKING ASSIST

Options disponibles

  • Airbags latéraux AR

     : 

    150 €

  • Kit carrosserie AMG

     : 

    0 €

  • Climatisation automatique THERMOTRONIC

     : 

    650 €

  • Vitres latérales AR at lunette AR teintées foncées

     : 

    400 €

  • Tapis de sol en velours

     : 

    0 €

  • Airbag genou

     : 

    0 €

  • Désactivation automatique de l'airbag passager AV

     : 

    0 €

  • Radio digitale

     : 

    0 €

  • Système PRE-SAFE

     : 

    250 €

  • Projecteurs LED hautes performances

     : 

    0 €

  • Suppression du volant bicolore

     : 

    0 €

  • MULTIBEAM LED

     : 

    600 €

  • Prise de charge

     : 

    0 €

  • Personnalisation sonore

     : 

    0 €

  • Système de sonorisation 3D-Surround Burmester

     : 

    1100 €

  • Système de recharge sans fil pour smartphones à l'AV

     : 

    0 €

  • Sièges Sport

     : 

    0 €

  • Affichage tête haute

     : 

    900 €

  • Poignées de porte affleurantes

     : 

    0 €

  • Ceintures de sécurité rouge MANUFAKTUR

     : 

    0 €

  • Dispositif d'attelage et ESP avec système de stabilisation de la remorque

     : 

    1200 €

  • Déflecteur AMG

     : 

    0 €

  • KEYLESS-GO

     : 

    0 €

  • Protection des piétons

     : 

    0 €

  • Tapis de sol AMG

     : 

    0 €

  • Volant sport multifonctions en cuir Nappa

     : 

    0 €

  • Pompe à chaleur

     : 

    0 €

  • Accoudoir AR

     : 

    0 €

  • Pneus sport

     : 

    400 €

  • Détection d'occupation de siège pour sièges AR

     : 

    0 €

  • Volant à gauche

     : 

    0 €

  • Numéro d'identification du véhicule VIN

     : 

    0 €

  • Protection partielle de transport

     : 

    0 €

  • Protection complète de transport

     : 

    0 €

  • Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz

     : 

    0 €

  • Câble de charge jusqu'à 22 kW pour Wallbox et borne de recharge publique, 7 m

     : 

    100 €

  • Etoile Mercedes-Benz partiellement éclairée

     : 

    0 €

  • Coffre avec ouverture mécanique à l'AV

     : 

    0 €

  • Service connecté : standard

     : 

    0 €

  • Inserts décoratifs en bois Chêne marron Pont de bateau à pores ouverts avec lignes en aluminium

     : 

    400 €

  • Inserts décoratifs en bois Bouleau gris à pores ouverts

     : 

    350 €

  • Inserts décoratifs en fibres naturelles blanc mat silent lines

     : 

    350 €

  • Inserts décoratifs en aluminium brossé clair

     : 

    250 €

  • Service connecté : Fonction massage à l'AV

     : 

    100 €

  • Eclairage de proximité avec projection du logo Mercedes-Benz

     : 

    0 €

  • Inserts décoratifs façon anodisé anthracite

     : 

    0 €

  • Eclairage d'ambiance

     : 

    0 €

  • Inserts décoratifs en aluminium clair façon carbone

     : 

    0 €

  • Suppression des ceintures de sécurité rouges MANUFAKTUR

     : 

    0 €

  • AMG Line Plus

     : 

    2400 €

  • Service connecté : MB.DRIVE ASSIST

     : 

    1800 €

  • Service connecté : Protection du véhicule GUARD 360°

     : 

    250 €

  • Service connecté : Protection du véhicule GUARD 360° Plus

     : 

    650 €

  • Service connecté : divertissement MBUX, 3 ans

     : 

    0 €

  • Service connecté : intégration pour smartphone MBUX

     : 

    400 €

  • Service connecté : Apple CarPlay

     : 

    0 €

  • Service connecté : Android Auto

     : 

    0 €

  • Bandeau AR lumineux

     : 

    0 €

  • Service Connecté : Live Traffic Information MBUX

     : 

    0 €

  • Module de communication (5G)

     : 

    0 €

  • Service connecté : Réalité augmentée pour la navigation MBUX

     : 

    550 €

  • Service connecté : fonction de limitation de vitesse

     : 

    0 €

  • Alarme antivol et antieffraction avec prééquipement pour détection de collision

     : 

    0 €

  • Service connecté : Assistant de feux de route adaptatifs

     : 

    0 €

  • Assistant de feux de route adaptatifs Plus

     : 

    0 €

  • Service connecté : Assistant de changement de voie

     : 

    0 €

  • Service connecté : fonction de redémarrage

     : 

    0 €

  • Service connecté : adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire

     : 

    0 €

  • Service connecté : Assistant de signalisation routière

     : 

    0 €

  • Avertissement de limitation de vitesse

     : 

    0 €

  • Service connecté : Assistant directionnel

     : 

    0 €

  • Garnitures ARTICO / Microfibre MICROCUT noir / blanc perle, surpiqûre rouge

     : 

    200 €

  • Jantes alliage AMG 45,7 cm (18") à 5 branches finition noir brillant/naturel brillant

     : 

    250 €

  • Jantes alliage AMG 48,3 cm (19") à 5 doubles branches finition noir mat

     : 

    0 €

  • Jantes alliage AMG 48,3 cm (19") à 5 doubles branches finition noir brillant/naturel brillant

     : 

    750 €

  • Jantes alliage AMG 48,3 cm (19") à 5 doubles branches finition noir brillant/naturel brillant

     : 

    900 €

  • Jantes alliage AMG 48,3 cm (19") multibranches finition noir brillant/dark platin gloss

     : 

    0 €

  • Système multimédia MBUX

     : 

    0 €

  • Suppression du badge modèle à l'AR

     : 

    0 €

  • AMG Line

     : 

    0 €

  • Chargeur AC intégré jusqu'à 11 kW

     : 

    0 €

  • Service connecté : MB.DRIVE Standard

     : 

    0 €

  • Guide utilisateur - Français

     : 

    0 €

  • Chargeur AC intégré jusqu'à 22 kW

     : 

    700 €

  • Baguettes de seuil éclairées avec cache interchangeable

     : 

    0 €

  • Garniture en Cuir Noir

     : 

    1600 €

  • Sonorité sportive du moteur

     : 

    0 €

  • Volant sport multifonctions ARTICO

     : 

    0 €

  • Tapis de coffre noir réversible

     : 

    100 €

  • Service connecté : MB.DRIVE PARKING ASSIST 360

     : 

    600 €

  • Service connecté : PARKTRONIC

     : 

    0 €

  • Service connecté : Assistant de stationnement

     : 

    0 €

  • Service connecté : Caméras panoramiques

     : 

    0 €

  • Chauffage du volant

     : 

    0 €

  • Garniture en ARTICO noir / rouge power

     : 

    200 €

  • Garniture en cuir noir / vert énergie

     : 

    1750 €

  • Garniture en cuir marron truffe / noir

     : 

    0 €

  • Dispositif de commande manuelle Easy Speed

     : 

    0 €

  • Cache-pédales

     : 

    0 €

  • Déplacement du commodo

     : 

    0 €

  • Ouverture de la boucle de ceinture pour le conducteur

     : 

    0 €

  • Installation de la pédale d'accélérateur

     : 

    0 €

  • Rehausse de pédale

     : 

    0 €

  • Attestations de conformité des homologations UE pour les aides à la conduite

     : 

    0 €

  • Pommeau de volant gauche

     : 

    0 €

  • Montage d'aides à la conduite pour personnes handicapées

     : 

    0 €

  • Pommeau de volant droit

     : 

    0 €

  • Dispositif de commande manuelle Classic

     : 

    0 €

  • Dispositif de commande manuelle Classic revêtu de cuir

     : 

    0 €

  • Aide au bouclage et débouclage de ceinture côté passager AV

     : 

    0 €

  • Dispositif de commande manuelle Easy Speed revêtu de cuir

     : 

    0 €

  • Décalage du siège à gauche vers l'AR

     : 

    0 €

  • Décalage du siège à droite vers l'AR

     : 

    0 €

  • Système de charge pour bornes à courant continu (DC) 400 V jusqu'à 100kW

     : 

    700 €

  • Protection de l'entrée à droite dans le ton noir

     : 

    0 €

  • Protection de seuil gauche en noir

     : 

    0 €

  • Service connecté : Pre-installation pour clé digitale sur smartphone

     : 

    0 €

  • Volant sport multifonctions ARTICO

     : 

    0 €

  • Année modèle 807

     : 

    0 €

  • Service connecté : MB.CONFORT PACK ENERGIZING

     : 

    250 €

  • Vision Control

     : 

    0 €

  • Peinture métallisée Argent High-Tech

     : 

    900 €

  • Peinture métallisée Bleu limpide

     : 

    900 €

  • Peinture métallisée Noir Cosmos Noir Cosmos

     : 

    900 €

  • Peinture métallisée Rouge Patagonie MANUFAKTUR Rouge Patagonie Manufaktur

     : 

    1200 €

  • Peinture Gris Alpin uni MANUFAKTUR Gris Alpine

     : 

    1900 €

  • Peinture Noir nocturne uni Noir Nocturne

     : 

    0 €

  • Peinture uni Blanc Polaire

     : 

    350 €

  • Peinture uni Aqua Mint

     : 

    350 €

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