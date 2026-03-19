La moins chère des Mercedes CLA électriques ne serait-elle pas la plus intéressante ?
2. Avec la CLA200 électrique, Mercedes devient – presque – généreux en matière d'équipement.
En version de base Progressive Line (48 050 €), la CLA 200 EQ inclut le toit panoramique, les jantes tôle de 17 avec enjoliveurs, la pompe à chaleur, les projecteurs à LED automatiques, les sièges chauffants à réglages lombaires électriques, le GPS connecté, la réplication de smartphone sans fil, le planificateur d’itinéraire, la banquette rabattable 40/20/40, l’écran tactile 14 pouces multimédia, la clim auto bi-zone, le coffre à ouverture motorisée (quel intérêt ?), la caméra de recul, les 4 prises USB-C, la calandre éclairée, voire le câble pour Wallbox et le chargeur de 11 kW.
La Business Line (49 950 €) ajoute notamment la peinture métal et le système multimédia MBUX à intégration de smartphone.
L’AMG Line (53 650 €) complète la panoplie, face à la Progressive Line, avec le kit carrosserie AMG, les sièges Sport, les buses d’aération argentées, les jantes alliage de 18 pouces, les sièges à réglages électriques, le chargeur de smartphone sans fil, et l’éclairage d’ambiance, entre autres.
Enfin, la Business Line Executive (56 600 €) offre en sus le pack esthétique Sport Black, les projecteurs Multibeam, la peinture métal, pour ne citer que ces éléments.
Le point techno
De série, toutes les CLA offrent l’avertisseur d’angle mort (très utile !), l’aide au maintien de file (pas trop intrusive), le régulateur de vitesse actif (agaçant), ou encore l’aide au stationnement. Service minimum ! Heureusement, les feux de route adaptatifs fonctionnent efficacement, et sans éblouir les conducteurs arrivant en sens inverse. Pour le centrage sur la voie, l’adaptation automatique de la vitesse en fonction des données géographiques, le changement de voie auto, ce sera 1 800 €. Ouille ! De série, on dispose d’une IA conversationnelle (qui fonctionne), un écran face au passager comportant des jeux, voire une caméra de reconnaissance faciale pouvant prendre des selfies. C’est inutile, mais indispensable sur certains marchés !
Equipements et options
Version : III 200 AVEC TECHNOLOGIE EQ AMG LINE 58 KWH
Equipements de sécurité
Airbags frontaux conducteur et passager AV
ABS (anti-blocage de roues), ASR (antipatinage), BAS (freinage d'urgence assisté)
Airbag central
Airbags latéraux conducteur et passager AV (airbags combinés thorax et bassin)
Feux AR à LED au motif étoilé Mercedes-Benz
Limiteur de vitesse variable
Système de contrôle de la pression des pneus
Equipements de confort
Direction assistée
Sièges AV chauffants
Pack Rétroviseurs
Connexion Bluetooth pour téléphone portable
Affichage de l'état des ceintures AR (bouclées/non bouclées) sur le combiné d'instruments
Fixations iSize pour siège-enfant avec sangle Top Tether aux places extérieures AR
Dossiers des sièges AR rabattables selon un rapport de 40/20/40
Filet à bagages sur le dossier des sièges AV
Verrouillage centralisée
Service Connecté : Navigation MBUX
Ecran conducteur
Ecran central
Rétroviseurs optimisés sur le plan aérodynamique, positionnés au niveau de la ceinture de caisse
Console centrale à deux niveaux avec un compartiment de rangement fermé
Porte-gobelet double dans la console centrale
Sièges réglables manuellement
Ecran média de 14" avec saisie tactile et interface utilisateur Zero-Layer
Instrumentation digitale avec écran conducteur 10,25"
Pack Siège sport AMG Line
Esthétique / Carrosserie
Toit panoramique
Filet à bagages sur le dossier des sièges AV
Jantes alliage AMG 45,7 cm (18") à 5 branches gris tantale/naturel brillant
Autres équipements
Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé
Train de roulement confort
Ciel de pavillon en tissu Noir
Pédalier Sport AMG en acier inoxydable brossé avec picots en caoutchouc noirs
AMG Line
Soutien lombaire à 4 réglages
Gilet de sécurité pour le conducteur
ATTENTION ASSIST
Pack USB Plus
Jupe AV AMG avec splitter chromé
ESP (correcteur électronique de trajectoire)
TIREFIT
Avertisseur sonore pour les piétons
Pneus été
Caméra pour vidéo et selfie
Rappel passif de présence de personnes
Clapet de prise électrique du véhicule
Système de charge pour bornes à courant continu (DC) 800 V uniquement
Câble de charge jusqu'à 22 kW pour Wallbox et borne de recharge publique, 5 m
Calandre iconique Mercedes-Benz éclairée et animée
Service connecté : MB.CHARGE Public
Reconnaissance faciale
Service connecté : Assistant de régulation de distance DISTRONIC
Assistant d'angle mort
Assistant de franchissement de ligne
Freinage d'urgence assisté
Fonction d'Arrêt d'urgence
Fonction directionnelle pour les manoeuvres d'évitement
Avertisseur de sortie
Assistant de manoeuvre
Caméra de recul
Assistant d'angle mort plus
Coffre à l'AV d'un volume de 101 litres
Diffuseur AR optimisé sur le plan aérodynamique
Double bosselage sur le capot
Garniture décorative sur le tableau de bord passager au motif étoile Mercedes, non éclairée
Seuils de porte avec inscription MB, non éclairés
Affichage de l'intervalle d'entretien ASSYST
Pré-installation pour les services connectés
Avertissement de niveau de liquide pour les fluides de fonctionnement
Capot actif pour la protection des piétons
Sélection du mode de conduite DYNAMIC SELECT
Buses de ventilation en argent
Habillages de bas de caisse AMG en noir brillant avec inserts en chrome
Jupe AR AMG avec application façon diffuseur en noir brillant avec baguette décorative en chrome
Pack Advanced Plus avec services connectés
Prise 12 V pour le passager AV
Garniture en ARTICO/microfibre MICROCUT noir, surpiqûres rouges
Garniture en ARTICO/microfibre MICROCUT noir, surpiqûres rouges
Service connecté : MB.DRIVE PARKING ASSIST
Options disponibles
-
Airbags latéraux AR:
150 €
-
Kit carrosserie AMG:
0 €
-
Climatisation automatique THERMOTRONIC:
650 €
-
Vitres latérales AR at lunette AR teintées foncées:
400 €
-
Tapis de sol en velours:
0 €
-
Airbag genou:
0 €
-
Désactivation automatique de l'airbag passager AV:
0 €
-
Radio digitale:
0 €
-
Système PRE-SAFE:
250 €
-
Projecteurs LED hautes performances:
0 €
-
Suppression du volant bicolore:
0 €
-
MULTIBEAM LED:
600 €
-
Prise de charge:
0 €
-
Personnalisation sonore:
0 €
-
Système de sonorisation 3D-Surround Burmester:
1100 €
-
Système de recharge sans fil pour smartphones à l'AV:
0 €
-
Sièges Sport:
0 €
-
Affichage tête haute:
900 €
-
Poignées de porte affleurantes:
0 €
-
Ceintures de sécurité rouge MANUFAKTUR:
0 €
-
Dispositif d'attelage et ESP avec système de stabilisation de la remorque:
1200 €
-
Déflecteur AMG:
0 €
-
KEYLESS-GO:
0 €
-
Protection des piétons:
0 €
-
Tapis de sol AMG:
0 €
-
Volant sport multifonctions en cuir Nappa:
0 €
-
Pompe à chaleur:
0 €
-
Accoudoir AR:
0 €
-
Pneus sport:
400 €
-
Détection d'occupation de siège pour sièges AR:
0 €
-
Volant à gauche:
0 €
-
Numéro d'identification du véhicule VIN:
0 €
-
Protection partielle de transport:
0 €
-
Protection complète de transport:
0 €
-
Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz:
0 €
-
Câble de charge jusqu'à 22 kW pour Wallbox et borne de recharge publique, 7 m:
100 €
-
Etoile Mercedes-Benz partiellement éclairée:
0 €
-
Coffre avec ouverture mécanique à l'AV:
0 €
-
Service connecté : standard:
0 €
-
Inserts décoratifs en bois Chêne marron Pont de bateau à pores ouverts avec lignes en aluminium:
400 €
-
Inserts décoratifs en bois Bouleau gris à pores ouverts:
350 €
-
Inserts décoratifs en fibres naturelles blanc mat silent lines:
350 €
-
Inserts décoratifs en aluminium brossé clair:
250 €
-
Service connecté : Fonction massage à l'AV:
100 €
-
Eclairage de proximité avec projection du logo Mercedes-Benz:
0 €
-
Inserts décoratifs façon anodisé anthracite:
0 €
-
Eclairage d'ambiance:
0 €
-
Inserts décoratifs en aluminium clair façon carbone:
0 €
-
Suppression des ceintures de sécurité rouges MANUFAKTUR:
0 €
-
AMG Line Plus:
2400 €
-
Service connecté : MB.DRIVE ASSIST:
1800 €
-
Service connecté : Protection du véhicule GUARD 360°:
250 €
-
Service connecté : Protection du véhicule GUARD 360° Plus:
650 €
-
Service connecté : divertissement MBUX, 3 ans:
0 €
-
Service connecté : intégration pour smartphone MBUX:
400 €
-
Service connecté : Apple CarPlay:
0 €
-
Service connecté : Android Auto:
0 €
-
Bandeau AR lumineux:
0 €
-
Service Connecté : Live Traffic Information MBUX:
0 €
-
Module de communication (5G):
0 €
-
Service connecté : Réalité augmentée pour la navigation MBUX:
550 €
-
Service connecté : fonction de limitation de vitesse:
0 €
-
Alarme antivol et antieffraction avec prééquipement pour détection de collision:
0 €
-
Service connecté : Assistant de feux de route adaptatifs:
0 €
-
Assistant de feux de route adaptatifs Plus:
0 €
-
Service connecté : Assistant de changement de voie:
0 €
-
Service connecté : fonction de redémarrage:
0 €
-
Service connecté : adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire:
0 €
-
Service connecté : Assistant de signalisation routière:
0 €
-
Avertissement de limitation de vitesse:
0 €
-
Service connecté : Assistant directionnel:
0 €
-
Garnitures ARTICO / Microfibre MICROCUT noir / blanc perle, surpiqûre rouge:
200 €
-
Jantes alliage AMG 45,7 cm (18") à 5 branches finition noir brillant/naturel brillant:
250 €
-
Jantes alliage AMG 48,3 cm (19") à 5 doubles branches finition noir mat:
0 €
-
Jantes alliage AMG 48,3 cm (19") à 5 doubles branches finition noir brillant/naturel brillant:
750 €
-
Jantes alliage AMG 48,3 cm (19") à 5 doubles branches finition noir brillant/naturel brillant:
900 €
-
Jantes alliage AMG 48,3 cm (19") multibranches finition noir brillant/dark platin gloss:
0 €
-
Système multimédia MBUX:
0 €
-
Suppression du badge modèle à l'AR:
0 €
-
AMG Line:
0 €
-
Chargeur AC intégré jusqu'à 11 kW:
0 €
-
Service connecté : MB.DRIVE Standard:
0 €
-
Guide utilisateur - Français:
0 €
-
Chargeur AC intégré jusqu'à 22 kW:
700 €
-
Baguettes de seuil éclairées avec cache interchangeable:
0 €
-
Garniture en Cuir Noir:
1600 €
-
Sonorité sportive du moteur:
0 €
-
Volant sport multifonctions ARTICO:
0 €
-
Tapis de coffre noir réversible:
100 €
-
Service connecté : MB.DRIVE PARKING ASSIST 360:
600 €
-
Service connecté : PARKTRONIC:
0 €
-
Service connecté : Assistant de stationnement:
0 €
-
Service connecté : Caméras panoramiques:
0 €
-
Chauffage du volant:
0 €
-
Garniture en ARTICO noir / rouge power:
200 €
-
Garniture en cuir noir / vert énergie:
1750 €
-
Garniture en cuir marron truffe / noir:
0 €
-
Dispositif de commande manuelle Easy Speed:
0 €
-
Cache-pédales:
0 €
-
Déplacement du commodo:
0 €
-
Ouverture de la boucle de ceinture pour le conducteur:
0 €
-
Installation de la pédale d'accélérateur:
0 €
-
Rehausse de pédale:
0 €
-
Attestations de conformité des homologations UE pour les aides à la conduite:
0 €
-
Pommeau de volant gauche:
0 €
-
Montage d'aides à la conduite pour personnes handicapées:
0 €
-
Pommeau de volant droit:
0 €
-
Dispositif de commande manuelle Classic:
0 €
-
Dispositif de commande manuelle Classic revêtu de cuir:
0 €
-
Aide au bouclage et débouclage de ceinture côté passager AV:
0 €
-
Dispositif de commande manuelle Easy Speed revêtu de cuir:
0 €
-
Décalage du siège à gauche vers l'AR:
0 €
-
Décalage du siège à droite vers l'AR:
0 €
-
Système de charge pour bornes à courant continu (DC) 400 V jusqu'à 100kW:
700 €
-
Protection de l'entrée à droite dans le ton noir:
0 €
-
Protection de seuil gauche en noir:
0 €
-
Service connecté : Pre-installation pour clé digitale sur smartphone:
0 €
-
Volant sport multifonctions ARTICO:
0 €
-
Année modèle 807:
0 €
-
Service connecté : MB.CONFORT PACK ENERGIZING:
250 €
-
Vision Control:
0 €
-
Peinture métallisée Argent High-Tech:
900 €
-
Peinture métallisée Bleu limpide:
900 €
-
Peinture métallisée Noir Cosmos Noir Cosmos:
900 €
-
Peinture métallisée Rouge Patagonie MANUFAKTUR Rouge Patagonie Manufaktur:
1200 €
-
Peinture Gris Alpin uni MANUFAKTUR Gris Alpine:
1900 €
-
Peinture Noir nocturne uni Noir Nocturne:
0 €
-
Peinture uni Blanc Polaire:
350 €
-
Peinture uni Aqua Mint:
350 €
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