La moins chère des Mercedes CLA électriques ne serait-elle pas la plus intéressante ?

En version de base Progressive Line (48 050 €), la CLA 200 EQ inclut le toit panoramique, les jantes tôle de 17 avec enjoliveurs, la pompe à chaleur, les projecteurs à LED automatiques, les sièges chauffants à réglages lombaires électriques, le GPS connecté, la réplication de smartphone sans fil, le planificateur d’itinéraire, la banquette rabattable 40/20/40, l’écran tactile 14 pouces multimédia, la clim auto bi-zone, le coffre à ouverture motorisée (quel intérêt ?), la caméra de recul, les 4 prises USB-C, la calandre éclairée, voire le câble pour Wallbox et le chargeur de 11 kW.

La Business Line (49 950 €) ajoute notamment la peinture métal et le système multimédia MBUX à intégration de smartphone.

L’AMG Line (53 650 €) complète la panoplie, face à la Progressive Line, avec le kit carrosserie AMG, les sièges Sport, les buses d’aération argentées, les jantes alliage de 18 pouces, les sièges à réglages électriques, le chargeur de smartphone sans fil, et l’éclairage d’ambiance, entre autres.

Enfin, la Business Line Executive (56 600 €) offre en sus le pack esthétique Sport Black, les projecteurs Multibeam, la peinture métal, pour ne citer que ces éléments.

Le point techno

De série, toutes les CLA offrent l’avertisseur d’angle mort (très utile !), l’aide au maintien de file (pas trop intrusive), le régulateur de vitesse actif (agaçant), ou encore l’aide au stationnement. Service minimum ! Heureusement, les feux de route adaptatifs fonctionnent efficacement, et sans éblouir les conducteurs arrivant en sens inverse. Pour le centrage sur la voie, l’adaptation automatique de la vitesse en fonction des données géographiques, le changement de voie auto, ce sera 1 800 €. Ouille ! De série, on dispose d’une IA conversationnelle (qui fonctionne), un écran face au passager comportant des jeux, voire une caméra de reconnaissance faciale pouvant prendre des selfies. C’est inutile, mais indispensable sur certains marchés !