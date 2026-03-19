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Mercedes Cla 3

Essai

La moins chère des Mercedes CLA électriques ne serait-elle pas la plus intéressante ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Stéphane Schlesinger

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4. Dans sa catégorie, la Mercedes CLA 200 EQ est-elle une bonne affaire? 

 

La moins chère des Mercedes CLA électriques ne serait-elle pas la plus intéressante ?

La Mercedes CLA 3 200 EQ (223 ch, à partir de 48 050 €) est évaluée dans la catégorie des berlines familiales électriques de moins de 50 000 € comprend notamment :

BYD Seal (313 ch, à partir de 46 990 €)

Polestar 2 (272 ch, à partir de 46 800 €)

Tesla Model 3 Propulsion (env. 286 ch, à partir de 36 990 €)

Mercedes CLA 200 EQ
Budget
  • 5.4
  • 5.4
  • 5.4
  • 5.4
  • 5.4
 
Pratique
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
 
Rapport prix/équipements
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
 
Sur la route
  • 7.43
  • 7.43
  • 7.43
  • 7.43
  • 7.43
 
Sécurité
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
 
Autonomie
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
 
Note globale : 13,2 /20
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