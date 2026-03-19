La moins chère des Mercedes CLA électriques ne serait-elle pas la plus intéressante ?

Face à la concurrence, la CLA 200 EQ se heurte, on s’en serait douté, à la Tesla Model 3, à 36 990 €, plus spacieuse, dynamique et performante (534 km d’autonomie). Elle marque le pas en matière de finition (de peu) et de confort (de beaucoup), mais le différentiel de prix est tel qu’elle nous semble préférable. Audi et BMW ne disposant pas de rivale, on doit se rabattre vers Polestar pour trouver une autre berline électrique basse, avec la 2, moins technologique que la Mercedes mais tout aussi dynamique, confortable et efficiente. Et avec 272 ch, elle marche plus fort (46 800 €, 554 km). Enfin, on doit mentionner, à 46 990 €, la BYD Seal Design fera parler la poudre (313 ch, 570 km), mais elle est plus gourmande et charge moins vite que la Mercedes. Reste son équipement très riche… A noter que la CLA est la seule à être éligible à des aides à l’achat, du fait de sa fabrication européenne.

A retenir

La 200 EQ séduit par son confort, son insonorisation, ses belles qualités routières, ses gadg… son équipement technologique et surtout sa consommation remarquablement basse. Son look constitue également un atout, au vu des réactions des gens, et en version de base, elle offre des prestations globales amplement suffisantes. C’est cette déclinaison qui semble la plus intéressante au sein des CLA 200 EQ. Et cette motorisation ? Le différentiel de prix, très important face à la 250+, rend la 200 très pertinente car ses performances réelles ne sont pas tellement inférieures. Reste à savoir si pour économiser 6 250 €, vous êtes prêts à effectuer trois arrêts au lieu de deux sur un voyage de 800 km. A notre sens, le jeu en vaut la chandelle, surtout que la batterie de la 200 aura certainement une meilleure longévité que celle de la 250.

Caradisiac a aimé

Le confort général

L’insonorisation

La consommation très basse

Le comportement rassurant et plaisant

La recharge globalement satisfaisante

La dotation technologique Caradisiac n'a pas aimé L’habitabilité trop juste

Le coffre moyen

Le régulateur adaptatif énervant

Les détails de finition à parfaire

La mauvaise visibilité périphérique

Le prix encore élevé