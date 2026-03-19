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La moins chère des Mercedes CLA électriques ne serait-elle pas la plus intéressante ?

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Stéphane Schlesinger

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3. Notre verdict concernant la Mercedes CLA 200 EQ : la concurrence, les prix, à retenir

 

La moins chère des Mercedes CLA électriques ne serait-elle pas la plus intéressante ?

Face à la concurrence, la CLA 200 EQ se heurte, on s’en serait douté, à la Tesla Model 3, à 36 990 €, plus spacieuse, dynamique et performante (534 km d’autonomie). Elle marque le pas en matière de finition (de peu) et de confort (de beaucoup), mais le différentiel de prix est tel qu’elle nous semble préférable. Audi et BMW ne disposant pas de rivale, on doit se rabattre vers Polestar pour trouver une autre berline électrique basse, avec la 2, moins technologique que la Mercedes mais tout aussi dynamique, confortable et efficiente. Et avec 272 ch, elle marche plus fort (46 800 €, 554 km). Enfin, on doit mentionner, à 46 990 €, la BYD Seal Design fera parler la poudre (313 ch, 570 km), mais elle est plus gourmande et charge moins vite que la Mercedes. Reste son équipement très riche… A noter que la CLA est la seule à être éligible à des aides à l’achat, du fait de sa fabrication européenne.

La moins chère des Mercedes CLA électriques ne serait-elle pas la plus intéressante ?

A retenir

La 200 EQ séduit par son confort, son insonorisation, ses belles qualités routières, ses gadg… son équipement technologique et surtout sa consommation remarquablement basse. Son look constitue également un atout, au vu des réactions des gens, et en version de base, elle offre des prestations globales amplement suffisantes. C’est cette déclinaison qui semble la plus intéressante au sein des CLA 200 EQ. Et cette motorisation ? Le différentiel de prix, très important face à la 250+, rend la 200 très pertinente car ses performances réelles ne sont pas tellement inférieures. Reste à savoir si pour économiser 6 250 €, vous êtes prêts à effectuer trois arrêts au lieu de deux sur un voyage de 800 km. A notre sens, le jeu en vaut la chandelle, surtout que la batterie de la 200 aura certainement une meilleure longévité que celle de la 250.

Caradisiac a aimé

  • Le confort général

  • L’insonorisation

  • La consommation très basse

  • Le comportement rassurant et plaisant

  • La recharge globalement satisfaisante

  • La dotation technologique

Caradisiac n'a pas aimé

  • L’habitabilité trop juste

  • Le coffre moyen

  • Le régulateur adaptatif énervant

  • Les détails de finition à parfaire

  • La mauvaise visibilité périphérique

  • Le prix encore élevé

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
III 200 AVEC TECHNOLOGIE EQ AMG LINE 58 KWH 0 (wltp) 53 650 €  €
III 200 AVEC TECHNOLOGIE EQ PROGRESSIVE LINE 58 KWH 0 (wltp) 48 050 €  €
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