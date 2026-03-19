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Mercedes Cla 3

Essai

La moins chère des Mercedes CLA électriques ne serait-elle pas la plus intéressante ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Stéphane Schlesinger

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5. La fiche technique de la Mercedes CLA200 électrique

 

La moins chère des Mercedes CLA électriques ne serait-elle pas la plus intéressante ?
La moins chère des Mercedes CLA électriques ne serait-elle pas la plus intéressante ?

Les chiffres clés

Mercedes Cla 3 III 200 AVEC TECHNOLOGIE EQ AMG LINE 58 KWH
Généralités  
Finition AMG LINE
Date de commercialisation 16/10/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,73 m
Largeur sans rétros 1,85 m
Hauteur 1,46 m
Empattement 2,79 m
Volume de coffre mini 405 L
Nombre de portes 4
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 045 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 10 CV
Couple 335 Nm
Puissance moteur 224 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 459 km
Capacité batterie 58 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 210 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 7.5 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
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