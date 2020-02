Avoir son empreinte sur sa Porsche, une option à 7 500 €

Le département spécialisé Porsche Exclusive Manufaktur est fier de présenter sa dernière proposition : celle de peindre l'empreinte digitale du client directement sur le capot de la 911. De quoi donner une touche particulièrement unique à la sportive à moteur arrière.

D'après Porsche, cette option est le fruit de plusieurs mois d'étude afin de le proposer à grande échelle aux intéressés. Le vice-président du développement de la production de la marque Christian Will déclare à ce sujet que : "cette prouesse est possible grâce à l'adoption de buses high-tech capables de cibler chaque gouttelette de peinture". D'autres options de ce type sont à venir. Les ingénieurs et les dirigeants d'Exclusiv Manufaktur étudient en effet les moyens à mettre en place pour réaliser cette peinture sur des formes complexes telles que les ailes arrière.

Le service est sans surprise affiché à un tarif assez élevé. Comptez 7 500 € pour cette application unique. Un prix bien supérieur aux 4 605 € demandés pour le système audio très haut de gamme Burmester ou aux 7 003 € facturés pour les grandes jantes 20 et 21 pouces de Carrera S.