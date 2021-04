Bentley dévoile la nouvelle Continental GT Speed cabriolet

Nous en parlions déjà au moment de la présentation de la nouvelle Flying Spur, Bentley a pris un virage (légèrement) plus dynamique depuis quelques mois. Et les ventes donnent raison à la marque qui fait un véritable carton en Chine en redressant la barre, alors que la situation était bien mal engagée au moment du lancement de la nouvelle génération de Continental. Evidemment, le Bentayga a bien aidé Bentley...

Aujourd'hui, Bentley enchaîne. Peu de temps après avoir présenté la Continental GT Speed, voici le cabriolet. N'espérez pas de spécificité par rapport au coupé, c'est la même auto, le toit en moins. Le seul moteur disponible est le vénérable W12 6.0 biturbo de 659 ch. La puissance est envoyée aux quatre roues via la transmission intégrale spécifique et une boîte à double embrayage et à huit rapports. Pour le reste, là encore, c'est du classique : roues arrière directrices, suspension pneumatique pilotée par réseau électrique 48V.

Même si ce cabriolet a dû nécessiter des renforts de structure par rapport au coupé, il n'empêche que cette GT Speed découvrable franchit les 100 km/h en à peine 3,7 secondes. Un très joli temps pour une auto qui reste dans le segment du luxe et qui doit probablement avoisiner les 2,5 tonnes.