Bentley prépare un véhicule électrique, un SUV qui arrivera dans la gamme l'an prochain.

Le premier SUV 100 % électrique de Bentley arrivera sur le marché vers la fin de 2026 ou début 2027, il est pour le moment sous la forme d’un prototype qui est en essai sur la route. Il est fortement camouflé pour cacher le plus possible ses lignes et si l'on voit des projecteurs qui ressemblent à ceux du Bentley Bentayga, en y regardant de plus près on se rend compte que les détails de l’architecture intérieure sont différents.

Celui que l’on appelle un peu vite le « baby » Bentley, s’il se retrouve dans la gamme de la marque anglaise sous le Bentley Bentayga ne sera pas tellement moins grand que le Bentayga puisqu’il mesurera environ 4,90 m de long. Soit quelque 20 centimètres de différence avec le Bentley Bentayga qui mesure 5,12 m de long. Mais comme Bentley n’est pas à ça près, lorsque la marque parle de ce nouveau modèle, elle l’appelle SUV « urbain ».

Une plateforme Porsche-Audi

Ce modèle utilisera la base PPE (Premium Platform Electric) du groupe Volkswagen qu’utilisent déjà le Porsche Macan mais aussi les Audi Q6 e-tron et Audi A6 e-tron. Une plateforme moderne qui est réservée aux véhicules hautes performances du groupe. Avec cette plateforme, Bentley promet une autonomie importante et des temps de recharge réduits.

Des lignes empruntées aux concept-cars EXP 15 et Batur

En ce qui concerne le style de ce modèle, si le prototype fortement camouflé ne permet pas d’avoir une idée du véhicule définitif, on peut imaginer qu’on retrouvera sur ce modèle des lignes vu sur le dernier concept-car Bentley EXP 15. Il s'agit d'un imposant crossoverq est un mélange de berline, SUV et coupé.