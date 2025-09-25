Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Bentley

Bentley prépare un véhicule électrique, un SUV qui arrivera dans la gamme l'an prochain.

Dans Futurs modèles / Scoops

Paul Pellerin

2  

SCOOP – Le premier véhicule 100 % électrique de la marque anglaise Bentley est en route et sur la route. Il s’agit d’un SUV qui viendra en dessous du Bentayga dans la gamme Bentley. Ce modèle est encore très camouflé et il devrait être dévoilé en 2026.

Bentley prépare un véhicule électrique, un SUV qui arrivera dans la gamme l'an prochain.

Le premier SUV 100 % électrique de Bentley arrivera sur le marché vers la fin de 2026 ou début 2027, il est pour le moment sous la forme d’un prototype qui est en essai sur la route. Il est fortement camouflé pour cacher le plus possible ses lignes et si l'on voit des projecteurs qui ressemblent à ceux du Bentley Bentayga, en y regardant de plus près on se rend compte que les détails de l’architecture intérieure sont différents.

Celui que l’on appelle un peu vite le « baby » Bentley, s’il se retrouve dans la gamme de la marque anglaise sous le Bentley Bentayga ne sera pas tellement moins grand que le Bentayga puisqu’il mesurera environ 4,90 m de long. Soit quelque 20 centimètres de différence avec le Bentley Bentayga qui mesure 5,12 m de long. Mais comme Bentley n’est pas à ça près, lorsque la marque parle de ce nouveau modèle, elle l’appelle SUV « urbain ».

Ce prototype camouflé est un véhicule 100 % électrique et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit du premier véhicule électrique de chez Bentley. Un SUV électrique qui va utiliser la plateforme PPE du groupe Volkswagen.
Ce prototype camouflé est un véhicule 100 % électrique et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit du premier véhicule électrique de chez Bentley. Un SUV électrique qui va utiliser la plateforme PPE du groupe Volkswagen.

Une plateforme Porsche-Audi

Ce modèle utilisera la base PPE (Premium Platform Electric) du groupe Volkswagen qu’utilisent déjà le Porsche Macan mais aussi les Audi Q6 e-tron et Audi A6 e-tron. Une plateforme moderne qui est réservée aux véhicules hautes performances du groupe. Avec cette plateforme, Bentley promet une autonomie importante et des temps de recharge réduits.

Pour l'instant, on ne connaît pas la fiche technique de ce nouveau modèle qui, selon Bentley, affichera une autonomie importante et des temps de recharge réduits. Ce SUV électrique devrait afficher également une belle puissance.
Pour l'instant, on ne connaît pas la fiche technique de ce nouveau modèle qui, selon Bentley, affichera une autonomie importante et des temps de recharge réduits. Ce SUV électrique devrait afficher également une belle puissance.

Des lignes empruntées aux concept-cars EXP 15 et Batur

En ce qui concerne le style de ce modèle, si le prototype fortement camouflé ne permet pas d’avoir une idée du véhicule définitif, on peut imaginer qu’on retrouvera sur ce modèle des lignes vu sur le dernier concept-car Bentley EXP 15. Il s'agit d'un imposant crossoverq est un mélange de berline, SUV et coupé.

Photos (8)

Voir tout
2  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

SPONSORISE

Actualité

Voir toute l'actu

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/