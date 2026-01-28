Bienvenue à Retromobile 2026 - première visite en live
Pierre-Olivier Marie , mis à jour
Premier tour d'horizon en vidéo du salon Retromobile 2026, qui s'annonce comme un excellent cru!
Rétromobile 2026, c'est parti! Le grand rendez-vous annuel des voitures anciennes ouvre ses portes au grand public ce mercredi matin, avec un plateau exceptionnel tant par sa variété que par la qualité des modèles exposés. Le salon parisien avait réuni 146 000 visiteurs l'an dernier, et tous les ingrédients semblent réunis pour dépasser ce chiffre cette année.
Des BMW Arts Cars aux modèles des marchands les plus réputés, en passant par la saga Clio chez Renault ou les focus sur les années GTI proposés par Volkswagen et Peugeot, quiconque apprécie les voitures anciennes trouvera son bonheur dans les allées du hall 7 de la porte de Versailles.
Mardi soir, votre serviteur et l'éminent Stéphane Schlesinger se sont livrés à une première visite commentée du hall 7.2, celui qqui rassemble notamment les constructeurs automobiles, pour un premier tour d'horizon qui, on l'espère, vous donnera envie de mettre le cap sur Retromobile toutes affaires cessantes. Et puisque vous serez là, n'hésitez pas à venir rendre visite à la rédaction de Caradisiac, délocalisée dans le hall 4 - celui où sont exposées les voitures à moins de 30 000 € - jusqu'à dimanche. Bon salon à tous!
Rétromobile 2026
Informations pratiques
Du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février 2026 au Parc des expositions, Porte de Versailles, 75 015 Paris. Le salon se tiendra dans les pavillons 4, 7.1, 7.2, et 7.3.
Tarifs :
Plein tarif en prévente : 20 € (21 € après J -7)
Tarif sur place : 25 €
Avant-première : 60 €
Enfants de moins de 16 ans : 12 €
Enfants de moins de 12 ans : gratuit
Horaires :
Mercredi 28 janvier : de 10h à 19h
Jeudi 29 janvier : de 10h à 20h30
Vendredi 30 janvier : de 10h à 22h
Samedi 31 janvier : de 10h à 20h30
Dimanche 1er février : de 10h à 19h
Toute l’équipe de Caradisiac sera présente pendant l’intégralité du salon dans le Hall 4, n’hésitez pas à venir nous voir !
