BMW 545e xDrive : l'hybride à six

BMW est malin. Le constructeur allemand annonce que la gamme Série 5 compte désormais 5 hybrides rechargeables. Un chiffre assez impressionnant pour un seul véhicule, mais il faut regarder dans le détail : 530e berline, 530e break, 530e xDrive berline, 530e xDrive break et désormais 545e xDrive, effectivement, nous sommes à 5 modèles ! Mais en vérité, il s'agit plutôt de 2 hybrides rechargeables.

Le premier était déjà connu, il s'agit du quatre cylindres 2.0 turbo associé à un moteur électrique pour 252 ch. Et le second est dévoilé aujourd'hui officiellement sur la base de la Série 5 berline restylée : la 545e xDrive.

Cette fois, nous avons affaire à un six cylindres 3.0 et un bloc électrique pour un total de 395 ch et 600 Nm. BMW ne donne pas d'information sur la capacité des batteries (situées sous les sièges arrière), dommage. La marque précise toutefois que l'autonomie en mode électrique est située entre 54 et 57 km sur cycle d'homologation. Le 0 à 100 est franchi en 4,7 secondes et il est possible de rouler en électrique jusqu'à 140 km/h.

BMW profite aujourd'hui de la présentation de cette Série 5 pour annoncer que le groupe prévoit de mettre 7 millions de véhicules hybrides et électriques sur les routes d'ici 2030. Il reste toutefois du travail avec une gamme de pures électriques presque inexistante pour le moment.