BMW : après la M4, voici la nouvelle Série 4 cabriolet

BMW avait démarré la nouvelle gamme Série 4 avec le coupé plus tôt dans l'année, avant d'enchaîner en septembre avec la turbulente M4. La marque allemande a conservé son élan en présentant aujourd'hui le cabriolet, qui ne change pas grand chose de la recette esthétique du coupé. Grands "haricots", feux très effilés à l'arrière avec un bouclier particulièrement travaillé et musclé, diffuseur arrière intégrant deux sorties d'échappement, prenez le coupé, enlevez lui le toit, et voilà, en gros, le cabriolet.

Dotée d'une distribution parfaite des masses (50/50), la Série 4 cabriolet est plus large et plus basse que la précédente génération. Il faut dire que le toit escamotable, plus fin, joue énormément : l'auto fait appel à une capote souple, ce qui constitue la grosse nouveauté de cette BMW au nom de code G23. Selon BMW, cette solution permet de gagner 40 % de poids par rapport au toit rigide escamotable de la précédente Série 4 cabriolet.

Côté mécanique, la transmission automatique Steptronic est imposée sur tous les modèles, la boîte manuelle disparaissant purement et simplement. Tous les moteurs disposent d'une microhybridation 48V, et ces moteurs sont pour l'instant au nombre de trois. Un quatre cylindres 2.0 turbo de 184 ch sur la 420i, un quatre cylindres diesel de 190 ch sur la 420d et un M440i de 374 ch en quatre roues motrices.

Côté équipement, la finition M Sport sera toujours de la partie, avec des options telles que la direction spécifique plus dure et les suspensions M Sport. Ceux qui souhaitent aller plus loin pourront opter pour le pack "M Carbon" extérieur ou encore le pack "M Sport Pro" qui comprend les jantes 19 pouces plus légères et... un amplificateur de son moteur dans l'habitacle.

Pour le reste, c'est du grand classique avec une présentation et des équipements similaires à celui du coupé, et notamment un écran multimédia dont la taille varie entre 10.25 et 12.3 pouces selon les finitions retenues.

Prix BMW Série 4 cabriolet