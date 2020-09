BMW i3 : nouvelle série spéciale, la retraite repoussée

BMW le rappelle très justement, le projet "i" remonte... à 2007 ! Evidemment, la gestation n'a donné lieu qu'à un premier véhicule bien plus tard, en 2013 avec la sortie de l'i3. Et alors que l'offre de véhicules électriques se multiplie en Europe, BMW se retrouve contraint de prolonger la production de son i3 face à la forte demande, notamment en Allemagne. Et en France, cela se traduit par une nouvelle série spéciale, près de 8 ans après le lancement de l'auto.

Baptisée WindMill, elle ajoute les éléments suivants à la version de base :

Sièges avant chauffants

Accès confort

Système de navigation Professional

Pack Advanced Parking avec caméra de recul,

Radars de stationnement PDC avant et arrière,

Park Assist

L'avantage client de cette série spéciale est de 4110 €. Il faut également noter le nouveau positionnement de la version de base, qui reçoit de nombreux équipements, sans aucun surcoût :

Jantes en alliage léger 19’’ style turbine

Accoudoir central avant

Climatisation automatique

Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs

Kit rangement

Navigation multimédia Business

Régulateur de vitesse avec fonction freinage en descente

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Rétroviseurs gauche et intérieur électrochromes

Touches multifonctions sur le volant

Dans ce cas, l'avantage pour le client est de 3460 €.