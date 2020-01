BMW Série 3 : nouvelle entrée de gamme 318i et micro hybridation

Les fans attendent impatiemment la M3, présentée dans le courant de cette année. Pour l'instant, la nouveauté dans la gamme Série 3 est à l'opposé, avec l'arrivée d'une nouvelle offre d'accès, la BMW 318i ! Alors que la 320i développe 184 ch, la 318i est à 156 ch. Mais il s'agit toujours d'un quatre cylindres 2.0 litres turbo. La Série 3 n'ose donc pas encore le trois cylindres 1.5 litre.

Ce bloc est déjà annoncé avec les carrosseries berline et break. Il délivre un couple maximal de 250 Nm. D'office, il est associé à une boîte Steptronic à 8 rapports. La berline a une vitesse de pointe de 223 km/h et passe de 0 à 100 km/h en 8,4 secondes. Pour le break, c'est 220 km/h et 8,7 secondes. Selon les modèles, les consommations en cycle mixte vont de 5,3 à 6,2 l/100 km, les rejets de CO2 de 120 à 140 g/km.

Du côté du diesel, il y a du nouveau sur la variante 320d, dotée d'un quatre cylindres 2.0 litres de 190 ch. Elle adopte une micro-hybridation, avec un alterno-démarreur et une petite batterie. Dans celle-ci est stockée de l'énergie récupérée aux décélérations et freinages. Le système peut ensuite apporter un supplément ponctuel de puissance au thermique (11 ch). Il permet aussi de couper plus rapidement et plus longtemps le diesel. Les consommations sont ainsi en légère baisse.

Les prix pour le marché français n'ont pas encore été donnés.