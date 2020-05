BMW Série 4 : un teaser avant la présentation

Le groupe BMW est décidément très occupé en ces temps de déconfinement. Après avoir présenté trois nouveautés aujourd'hui, la marque embraye désormais sur la suite du planning avec la nouvelle Série 4, qui est le prochain produit à voir la lumière du jour. Ce sera pour le 2 juin, mais avant, BMW nous dévoile une image teaser montrant cette calandre très ressemblante à celle du Concept 4, initiateur du projet de la nouvelle génération de Série 4.

Voies arrière élargies, calandre spécifique et profil caractéristique de coupé, la nouvelle Série 4 reprend la plateforme de l'actuelle Série 3 en y mettant son grain de sel. Dans un premier temps, BMW misera sur les versions classiques en quatre et six cylindres avec la M440i en haut de gamme, en attendant la future M4 qui héritera du bloc S58 à plus de 500 ch.

La nouvelle Série 4 partagera sa plateforme avec un autre coupé très attendu chez BMW : la prochaine Série 2, et sa version M2.