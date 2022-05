BMW : une Edition M Sport Pro pour les Série 1 et Série 2 Gran Coupé

Ne dites pas "série spéciale", mais "Edition", c'est visiblement plus chic. Cette version M Sport Pro rejoint le catalogue de la compacte Série 1 et du petit coupé cinq portes Série 2 Gran Coupé. Selon les mots de BMW, elle "apporte des améliorations ciblées à la dimension sportive des deux modèles, tant au niveau de leurs caractéristiques de conduite que de leur apparence".

La base est logiquement la finition M Sport, avec son kit carrosserie plus sportif (ouïes verticales à l'avant et à l'arrière, diffuseur noir). Ces modèles ont d'inédites jantes de 18 pouces avec rayons en Y à la finition noir/brillant. On voit à travers des étriers de frein rouges. Il est possible d'avoir en option gratuite le logo BMW qui fête les 50 ans de la division M.

De série, la peinture est métallisée, avec un choix de huit teintes. On peut en option piocher dans le catalogue des couleurs BMW Individual ou celui des couleurs BMW M. Des teintes historiques ont été rééditées pour le 50e anniversaire de M (par exemple le jaune Dakar, le violet Daytona ou le bleu Macao).

À bord, l'élément inédit est la sellerie en cuir Dakota bicolore, proposée avec deux combinaisons (noir/rouge, noir/crème). Un badge Edition est brodé sur les sièges. À l'avant, ce sont des sièges M Sport, plus enveloppants et avec appuie-tête intégré. La M Sport Pro reçoit aussi un éclairage d'ambiance et des tapis de sol spécifiques. Les baguettes de seuil ont la mention Edition.

Cette finition est proposée sur l'ensemble de la gamme, y compris les déclinaisons M135i et M235i fortes de 306 ch (mais hors 128ti). La suspension M Sport abaisse la hauteur de caisse de 10 mm.