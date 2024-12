Ça coince un peu pour MG en France (et ailleurs), mais...

L’histoire récente de Mg est un exemple de réussite sur le marché automobile européen. Rachetée par le géant chinois SAIC au début du siècle, la marque anglaise propose depuis 2020 des modèles hybrides et électriques très bon marché sur le Vieux continent. Ses voitures ne font pas du tout rêver (même si la récente Cyberster essaie justement de jouer sur le terrain des autos "passion"), mais elles ont convaincu beaucoup de clients sur notre marché grâce à leur rapport prix-prestations à la pointe. Y compris la MG4, cette compacte électrique à la technologie meilleure que les MG5 et ZS précédemment lancés qui est parvenue à battre assez facilement les Volkswagen ID.3 et Renault Mégane E-Tech dans son segment.

Mais justement, le développement de MG en Europe n’est plus ce qu’il était l’année dernière. Il se trouve que les marques européennes ont commencé à réagir en baissant le prix de leurs modèles électriques et que les ventes de la MG4, son modèle électrique le plus en vue, se sont essoufflées.

En France lors de l’année 2023 record, MG a écoulé quelque 33 374 voitures neuves d'après les données de AAA Data. De janvier à novembre 2024 en revanche, le constructeur n’a immatriculé que 16 907 autos. En Europe, le groupe SAIC reste à +9,7% sur les dix premiers mois de l’année 2024 mais il accuse une chute de 7,2% en octobre d’après les chiffres de l’ACEA. La MG4 a été rattrapée et dépassée par sa rivale la Volkswagen ID.3, mais aussi l’ID.4 et le Skoda Enyaq. En France, MG France propose désormais 10 000€ de remise sur les MG5 et ZS électriques et 8000€ sur la MG4 pour liquider le stock et stimuler la demande.

L’avenir de MG en Europe, c’est le ZS

Le développement de MG en Europe est sans doute loin d’être fini, mais la marque devrait désormais profiter davantage de ses nouveaux modèles hybrides. La citadine MG3 Hybrid+ et sur le nouveau ZS Hybrid+, deux véhicules nettement moins chers que leurs rivaux, jouissent de bien meilleures qualités objectives que l’ancien ZS thermique même s’ils demeurent perfectibles. Idéalement positionnés face aux modèles des marques généralistes, ils devraient permettre à MG de progresser encore même si sa période de « grâce électrique » est sans doute terminée. Reste à voir aussi comment se placera le nouveau ES5 électrique, qui pourrait permette à MG de rebondir chez nous grâce à cette technologie.