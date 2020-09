Caradisiac spécial 20e anniversaire: le meilleur des essais de Soheil Ayari

Après quelques années d'existence, nous avons rapidement compris la nécessité d’avoir un pilote professionnel pour réaliser des essais sur piste. Les journalistes de la rédaction ont beau avoir un certain coup de volant, être pilote c’est bien différent. Le but était simple : pouvoir pousser les modèles sportifs dans leurs derniers retranchements en limitant au maximum les risques d’accident ou de casse. Après une période de recherches, le choix est enfin arrêté, ce sera Soheil Ayari.

Soheil Ayari, un palmarès prestigieux : 7 titres nationaux et 4 internationaux

1994 : champion de France F3

1996 : Champion de France de Formule 3

2002, 2004, 2005 : champion de France Supertourisme

2006-2007 : champion de France FFSA GT

2007 : Champion Le Mans Series

2011 : champion International Le Mans Cup (LMP2)

2011 : champion international GT Open

Des débuts à tâtons

Malgré les années, je me rappelle encore très bien quand Claude Barreau, le rédacteur en chef de Caradisiac, m’annonça que j’allais m’occuper de cette rubrique. Ancien journaliste sportif, le nom de Soheil Ayari ne m’était pas inconnu car j’allais l’applaudir sur le circuit de Nogaro quand il était engagé en championnat de France Supertourisme dans les années 2000. La première rencontre est donc intervenue en avril 2010. Ce fut un mélange de stress et de timidité car il fallait tout mettre en place.

Avoir un pilote, c’est bien, mais il fallait aussi trouver un circuit comme base d’essais. Direction, l’Est de la région parisienne avec un tracé récent à l’époque, celui de la Ferté Gaucher. Nous les remercions d’ailleurs pour leur fidélité.

Premier reportage : la confrontation entre la Volkswagen Scirocco R et la Renault Mégane RS, un sujet diffusé le 27 avril 2010.

Un pilote mais surtout un passionné

Au fur et à mesure des tournages, l’équipe de Caradisiac a lié une vraie relation avec Soheil. Nous avons ainsi découvert que ce dernier n’est pas qu’un simple pilote mais un passionné par tout ce qui possède des roues et un moteur. Bien que pilote automobile, il adore la moto – il a ainsi participé et brillé aux 24 heures du Mans moto - et s’engage régulièrement en compétition moto historique mais également l’enduro ou le trial. Mettez-lui un volant ou un guidon entre les mains et vous obtiendrez forcément un résultat spectaculaire.

Ce qui est génial avec lui, c’est son enthousiasme. Même s’il préfère les propulsions de 500 ch, donnez-les une citadine de 100 ch et il sortira toujours de la voiture avec un grand sourire. Tout simplement génial.

100 essais et de nombreuses anecdotes

100 essais, voici notre palmarès en l’espace de 10 ans. Durant cette période, nous avons testé de la petite citadine sportive à l’image de la Renault Twingo RS à la monstrueuse Nissan GT-R Nismo, en passant bien évidemment par les incontournables Renault Mégane RS, BMW M3 ou Honda Civic. Il y a aussi l’exotique Caterham 485 R ou les radicales Peugeot 308 Racing Cup et Citroën C-Elysée WTCC.

Même très sollicitées, aucune d’entre elles n’a terminé à la casse ou ne nous a lâchés mécaniquement. À notre palmarès, on retiendra juste quelques pneus usés ou même éclatés.

Durant cette décennie, impossible de ne pas retenir les innombrables glissades, les quelques tête-à-queue et surtout certaines réactions à chaud. Ainsi, lors de l’essai de la Jaguar F-Type SVR forte de 575 ch réalisé sous une pluie battante. Soheil sort de la voiture et nous gratifie d’un « oulà, c’est chaud ». Traduction pour 99% des conducteurs : c’était inconduisible !

Une chronique en évolution

Au bout de dix ans, la mécanique de cette rubrique est bien huilée mais elle doit évoluer pour faire face aux changements de l’époque. Les petites GTI sont appelées à disparaître et beaucoup de constructeurs généralistes ont décidé d’arrêter les modèles sportifs en raison des restrictions liés au CO2 mais également à la baisse des ventes. Ainsi, face à la vague SUV, nous avons testé les Alfa Romeo Stelvio QV et Mercedes GLC AMG. Mais la plus grosse évolution porte bien évidemment sur la montée en puissance de l’électrique. D’ores et déjà, certains modèles sont passés entre nos mains à l’image de la Nissan Leaf Nismo, de la Tesla Model 3 ou la Porsche Taycan Turbo S. Et ce n’est que le début.