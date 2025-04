Ce nouveau Mercedes Classe G va plaire aux fans des années 80

On vous parle assez régulièrement du Mercedes Classe G, ce phénomène complètement hors normes dans le paysage automobile actuel. Basé sur un châssis de vrai tout-terrain alors que ses concurrents utilisent tous une caisse autoporteuse, le 4x4 allemand est d’ailleurs passé à une version améliorée l’année dernière que nous avons essayée (en version thermique et électrique).

Ce gros Classe G sera prochainement rejoint dans la gamme de Mercedes par un modèle plus petit au design très proche et à la motorisation exclusivement électrique.

Une série spéciale au style rétro

Et ce n’est pas tout : Mercedes lève cette fois le voile sur une nouvelle série spéciale de son vénérable tout-terrain. Basée sur le Classe G dans sa version G550 commercialisée en France sous le nom « G500 » (équipée d’un six cylindres en ligne turbo de 3,0 litres développant 449 chevaux), cette série « Stronger than the 80s » fait son maximum pour ressembler au « Geländewagen » disponible au catalogue de la marque à l’étoile dans les années 80.

Sa peinture verte « Agave » était d’ailleurs au catalogue à l’époque et il s’équipe aussi d’une calandre noire ainsi que de boucliers non peints et même d’un petit grillage devant les optiques. Avec ses jantes spécifiques (chaussant des pneus tout-terrain), son équipement de toit (assorti d’une échelle arrière) et ses sièges en tissu à carreaux, il ne manque pas de « race » et ressemble d’ailleurs beaucoup à l’exemplaire spécial qui avait été configuré d’une façon très proche en 2023 pour célébrer la production du 500 000ème exemplaire.

460 exemplaires dans le monde

Ce G550 « Stronger than the 80s » ne sera produit qu’à 460 exemplaires dans le monde et pour l’instant, on ignore si le marché français aura droit à quelques unités. Sachant qu’il est très proche du G500 commercialisé chez nous à partir de 171 701€, c’est tout à fait possible. Mais si c’est le cas, il coûtera probablement encore plus cher que ça.