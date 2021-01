Ce qui change le 1er février 2021 pour les automobilistes

Autoroutes : les péages augmentent légèrement

Même en ces temps difficiles, les sociétés d'autoroutes ne font pas de cadeau aux automobilistes. Toutefois, la hausse des tarifs des péages est au plus bas depuis 20 ans. La raison : pas d'inflation en 2020, or c'est la principale composante du calcul des augmentations. La revalorisation 2021 prend en compte un rattrapage du gel des prix en 2015 et un accord suite à la signature d'un plan d'investissements en 2018. Selon les réseaux, la hausse va de 0,2 à 0,65 %, c'est peu. Mieux, une bonne partie des trajets de change pas de tarif. Et pour ceux qui évoluent, c'est de quelques centimes.

Circulation inter-files : la fin du passe-droit

La circulation inter-files, qui n'est pas mentionnée dans le Code de la Route, faisait l'objet d'une expérimentation dans onze départements depuis 2016 (ceux de l'Île-de-France, les Bouches-du-Rhône, la Gironde et le Rhône). À l’issue de cinq années de test, la Sécurité Routière a décidé d'y mettre fin. En cause : un bilan de l'accidentalité qui n'est pas bon. Retour donc à la case départ : remonter les files de voitures avec son deux-roues motorisé est totalement interdit. Le faire, c'est risquer une amende de 135 € et un retrait de 3 points sur le permis de conduire.

Bonus : 1 000 € de plus pour l'outre-mer

Un nouveau coup de pouce pour l'achat d'une voiture électrique. Conscient que les voitures sont plus onéreuses dans les départements et régions d'outre-mer, le gouvernement a mis en place pour ces territoires un bonus complémentaire de 1 000 €. Ce bonus, qui s'ajoute à l'aide de départ (jusqu'à 7 000 €), est accordé pour l'acquisition ou la location d'un véhicule électrique, par une personne physique ou par une personne morale domiciliée dans un département ou une région d'outre mer. Le véhicule doit y circuler dans les six mois suivant son acquisition.

Retour des 90 km/h : Charente-Maritime, Mayenne et Tarn

Depuis fin 2019, avec la loi d'orientation des mobilités, les départements peuvent remettre en place la limitation à 90 km/h sur les routes dont ils ont la gestion (ce qui exclut donc les nationales). La liste des départements qui franchissent le pas s'allonge encore en février. Dès le 1er, les 90 km/h seront de retour sur 177 km d'axes structurants du Tarn, notamment les grandes routes qui mènent à Albi et Castres. Le 1er février, c'est aussi de nouveau à 90 km/h sur 228 km de routes en Mayenne. Du côté de la Charente-Maritime, ce sera seulement 108 km pour commencer, dont les D150 et D137 pour traverser le département du nord au sud via Saintes.

Les 30 km/h en ville se développent Si certains automobilistes vont rouler un peu plus vite en ce 1er février, d'autres vont devoir apprendre à lever le pied. Plusieurs villes généralisent le 30 km/h dans leurs rues (avec quelques exceptions sur de grands axes). C'est par exemple le cas de Pornichet (Loire-Atlantiques) ou Saint-Maur-des-Fossés.

Fourrière : une réforme dans 17 départements

L'État procède à une réforme des démarches dans les fourrières, dans le but de simplifier les démarches d'entrée, de sortie et de gestion des véhicules. Parmi les principaux changements : une nouvelle fiche descriptive de l'état du véhicule, la fin de l'expertise et le fait qu'un véhicule à la valeur marchande jugée insuffisante est déclaré abandonné au bout de dix jours.

Le 1er février, la réforme entre en vigueur dans 17 départements : Aisne, Bouches-du-Rhône, Charente, Charente-Maritime, Côtes-d'Armor, Eure, Eure-et-Loir, Gironde, Landes, Oise, Seine-Maritime, Yvelines, Somme, Var, Yonne, Essonne, Hauts-de-Seine.