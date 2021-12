Ce qui change le 1er janvier 2022 pour les automobilistes

Malus CO2 : une grille encore plus sévère

C'est devenu une habitude du 1er janvier : la nouvelle année apporte une nouvelle grille du malus CO2, plus sévère. Quatre éléments à retenir :

Une fois de plus, le seuil de déclenchement est abaissé de 5 grammes. Le malus CO2 commencera ainsi à partir de 128 g/km au lieu de 133 g/km, ce qui va forcément toucher des véhicules/versions épargnées jusqu'à présent.

La progression des montants sera la même, ces montants sont donc avancés de cinq grammes, ce qui va alourdir tous les malus déjà en vigueur.

Le montant maximal va de nouveau progresser, passant de 30 000 à 40 000 € !

Nouveauté : le malus sera bloqué à 50 % du prix d'achat du véhicule.

Un nouveau malus au poids

Attention, un malus peut en cacher un autre. Officialisé fin 2020, le malus au poids entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Seront taxés les modèles de plus de 1 800 kg, mais les hybrides rechargeables et les électriques seront épargnés afin de ne pas pénaliser la progression de ces modèles. Le montant : 10 € par kilo en trop (avec des abattements pour les familles nombreuses). À noter que les malus CO2 et au poids peuvent se cumuler, mais ensemble, ils ne peuvent dépasser le seuil maximal du malus CO2, à savoir 40 000 €

ZFE : coup d'accélérateur sur les interdictions

Les restrictions de circulation dans les grandes villes vont s'accélérer. Avant même la loi climat, un décret de 2020 a rendu obligatoire la mise en place de ZFE d'ici 2023 dans une dizaine de métropoles touchées régulièrement par des pics de pollution. Les autres agglomérations de plus de 150 000 habitants devront avoir une ZFE d'ici 2025. 2022 sera donc l'année de la mise en place pour ceux qui n'ont pas encore commencé.

Strasbourg lancera sa ZFE le 1er janvier, avec toutefois une année de pédagogie pour l'interdiction des Crit'Air 5 et non classés. Ce sera en revanche la fin de la pédagogie et donc le début des sanctions à Reims. Saint-Étienne commencera aussi le 1er janvier, en visant d'abord les poids lourds et utilitaires non classés.

En 2022, certains donneront des tours de vis à leur dispositif déjà lancé. Paris et sa métropole interdiront les Crit'Air 3 le 1er juillet. À cette date, Lyon bannira les Crit'Air 5 et non classés.

TVS : nouvelle formule

En 2022, la TVS est supprimée. Mais que les chefs d'entreprise ne se réjouissent pas, la TVS est en fait découpée en deux taxes : la taxe annuelle relative aux émissions de CO2, avec un barème selon le grammage comme celui mis en place en 2021, et la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques. Nouveauté : un calcul selon le nombre de jours d'utilisation et non plus le nombre de trimestres. Ces taxes seront à payer en 2023 (la TVS de 2021 étant payée en janvier 2022).

Radars : les anti-bruit arrivent, la privatisation des voitures achevée

On commence à connaître le refrain. Si le nombre de radars doit rester stable (un objectif de 4 700), l'État veut des dispositifs plus efficaces. Ainsi, des cabines à l'ancienne seront remplacées par des radars autonomes, déplacés régulièrement le long d'un axe routier, et par des tourelles. En 2022, ces radars discriminants implantés en hauteur vont être déployés en ville grâce à un nouveau format discret, qui permettra de bien les cacher au milieu du mobilier urbain. Par ailleurs, la privatisation de la conduite des voitures radars sera achevée en 2022, avec le début dans les quatre régions restantes : Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France et Occitanie. Enfin, grande nouveauté de 2022 : le déploiement des radars pour contrôler les émissions sonores, qui viseront avant tout les deux roues.

Permis de conduire : généralisation de l'inscription en ligne

Depuis mars 2020, l'État déploie un système pour réserver en ligne sa place à l'examen pratique du permis de conduire. En cas d'examen raté, le délai pour se réinscrire dépend du résultat précédent (plus il a été mauvais, plus il est long). Les absences non justifiées sont aussi pénalisées. Début décembre, le système a été mis en place dans une flopée de nouveaux départements (en Auvergne et Rhône-Alpes). Le dispositif sera généralisé courant 2022.

+ Le contenu du permis B sera légèrement revu pour sensibiliser au partage de la route avec les deux roues.

Bordeaux à 30 km/h, puis Lyon

La limitation à 30 km/h en ville ne cesse de faire des adeptes, peu importe la taille de la commune d'ailleurs. Évidemment, cela fait beaucoup parler quand il est question d'une grande métropole. Après Grenoble, Nantes, Lille ou encore Montpellier, ce sera le tour de Bordeaux en janvier 2022. Puis Lyon s'y mettra en mars 2022. Toulouse va aussi rapidement déployer cette limitation, déjà en vigueur dans certaines zones.

Ce qui changera courant 2022

Péages : une forte hausse - 1er février 2022

C'est de tradition, les prix des péages autoroutiers augmenteront le 1er février. Et la hausse sera lourde en 2022, avec en moyenne + 2 %. La raison ? La forte inflation en 2021, dont les sociétés concessionnaires peuvent reporter jusqu'à 70 % de son taux.

Bonus : baisse de 1 000 € - 1er juillet 2022

Les bonus devaient baisser de 1 000 € le 1er janvier, ce sera finalement le 1er juillet. Les clients ont donc six mois de plus pour profiter de cette aide jusqu'à 6 000 € sur les électriques et 1 000 € sur les hybrides rechargeables (qui ne seront donc plus aidés par la suite).

Un super limiteur de vitesse sur les nouvelles autos - 1er juillet 2022

Voilà une réglementation européenne qui va faire grand bruit. Les nouveautés lancées à partir du 1er juillet devront être dotées d'un "super-limiteur", un système lié à de la géolocalisation et à la lecture des panneaux de signalisation qui alertera et pourra intervenir en cas de vitesse excessive !

Pneus hiver : début des sanctions - 1er novembre 2022

L'obligation de se doter d'équipements hivernaux (pneus, chaussettes ou chaînes) est bien entrée en vigueur dans près de 40 départements cette année. Mais il n'y a aucune sanction pour cette première année. Celles-ci devraient commencer pour la prochaine période, c’est-à-dire au 1er novembre 2022.

La RCEA devient une autoroute - Fin 2022

Très empruntée par les poids lourds, la RCEA permet de couper la France d'est en ouest. Mais entre Paray le Monial et Montmarault, c'est une nationale le plus souvent à deux fois une voie ultra-dangereuse. Elle est actuellement transformée en autoroute. Les travaux seront finis d'ici fin 2022. Particularité : l'A79 sera dotée de péages sans barrière.

C'est aussi dans les cartons pour 2022

Un affichage environnemental sur les publicités - Dans le cadre de la loi climat, le gouvernement a prévu la création d'un « éco-score » pour les automobiles, qui sera affiché dans les publicités. Ce score évalue l'impact sur l'environnement des véhicules. Mais ses critères ne sont pas encore connus.

Une prime à la casse pour les deux roues - Emmanuel Macron a dit non au contrôle technique des deux roues. À la place, le gouvernement va proposer des mesures compensatoires. Outre les radars anti-bruit, la mise en place d'une prime à la conversion pour les deux roues a été récemment évoquée. Jusqu'à 6 000 € seront accordés pour acheter un deux-roues électrique ou très peu polluant.

La validité du contrôle technique surveillée avec les radars ? Actuellement, quand un automobiliste est flashé par un radar, on regarde s'il est assuré. Si ce n'est pas le cas, il est verbalisé pour ce motif supplémentaire. Ce pourrait bientôt aussi être le cas avec la validité du contrôle technique, même si ce n'est pour l'instant qu'au stade de l'idée.

Contrôle technique : où est le super-test pollution ? Après une refonte importante en 2018, le contrôle technique devait être encore renforcé d'ici 2022 avec un "super-test pollution", avec mesure de cinq gaz, dont les oxydes d'azote. Mais le projet ne fait plus parler de lui.