Ce week-end, la Renault 5 revient à l'Elysée

La Renault 5 investit l’Elysée à l’occasion de l’édition 2024 de l’exposition "Fabriqué en France" organisée ce week-end. La citadine électrique, star du Mondial de l’auto 2024, y sera en effet mise à l’honneur parmi une foultitude de produits en tous genres, en vertu de son "Origine France garantie". Elle est en effet assemblée à Douai, et ses différents fournisseurs se situent dans un rayon de 300 km. Son moteur vient de Cléon (76) et des modules de batterie seront produits dans la Gigafactory AESC à proximité de Douai à partir du deuxième trimestre 2025. Renault précise ainsi que "la part de la valeur produite en France de Renault 5 E-Tech electric atteint 69%", et que les Renault 4 et Scénic bénéficient également du label "Origine France garantie."

On peut bien sûr s’attendre à ce qu’Emmanuel Macron honore l’exposition de sa visite, mais on pourrait même espérer davantage. On se souvient en effet que le 25 septembre 1984, soit il y 40 ans presque jour pour jour, François Mitterrand était entré au volant de la toute nouvelle Supercinq dans la cour du palais présidentiel. Descendant de la voiture, il avait déclaré "elle est agréable à conduire, maintenant c’est aux acheteurs de se déterminer." Des acheteurs qui s'étaient montrés plutôt réceptifs, puisque l’auto s’écoulera ensuite à plus de 3,4 millions d’exemplaires en 12 ans de carrière (soit plus de deux quinquennats).

Ce score semble toutefois inatteignable pour la nouvelle venue, positionnée plus haut de gamme: son prix de lancement s’établit à 29 460 €, soit bien plus cher que la version Renault 5 GT Turbo qui était facturée 76 000 francs à la fin 1985, l’équivalent de 23 500 € actuellement. Autre époque.

En juillet, le Rafale avait remplacé le DS7 pour les déplacements présidentiels. Fabriqué à Palencia (Espagne), il ne peut hélas prétendre au label "Origine France Garantie" dont s'enorgueillissent d'autres modèles de la gamme Renault.