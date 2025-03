Deuxième illustration avec la Peugeot 206 dont le volume de transaction est supérieur à celui du Peugeot 2008, malgré ses deux générations. Selon les données de NGC-Data, celle qui est sortie en 1998, a changé de mains 95 299 fois pendant l’année 2024 en France, contre 92 293 pour le SUV. À la décharge de ce dernier, la 206 a connu une très belle carrière dans l’hexagone en étant numéro un des ventes en 2001, 2004 et 2005. En règle générale, le succès rencontré en neuf se retrouve sur le marché de l’occasion, mais la mise en perspective de certains chiffres peut étonner.

D’autant plus dans ce contexte où les ZFE-m repoussent de plus en plus ces vieilles voitures hors des agglomérations urbaines.

Toujours pendant l’année 2024, la Citroën Xsara a changé 27 621 fois de propriétaire, contre 26 654 fois pour la DS 3 et 26 410 fois pour le Volkswagen T-Roc ! La Citroën C2, que l’on aperçoit de moins en moins dans nos rues (ou que l'on ne voit plus), atteint 16 196 ventes, soit un peu moins bien que le T-Cross (16 354) que l’on croise tous les jours.

Quant à la Mini Countryman (10 730 ventes), elle se fait talonner par la vénérable Peugeot 205 (10 687 unités). Évoquons également la belle performance de la Peugeot 306 (11 534 ex.) au pare-chocs de la DS 4 (11 961 ex.), ou encore le Peugeot 807 qui vient à la poursuite du Peugeot Rifter (4 564 contre 4 628). Quant à la Peugeot 406, elle se fait doubler par le DS 7, mais de peu (8 950 contre 9 009).

Il y a aussi des exemples qui soulignent le déclin d’une marque, à l’image d’Alfa Romeo. La 156, élue voiture de l’année 1998 et qui a contribué à redresser la marque à l'époque, a atteint 2 462 ventes, alors que le Stelvio, qui devrait surfer sur le segment porteur des SUV, s’incline (2 408 unités). Dans la catégorie des familiales, la Citroën Xantia (2 226 unités) se permet de donner une leçon à la Giulia (1 765 unités), cette voiture tant appréciée des journalistes.

Enfin, sachez que quarante ans après, le match entre la Citroën BX et la Peugeot 405 perdure. La berline aux chevrons l’emporte d’une courte tête : 1 300 contre 1 264.

D’autres exemples auraient pu compléter ce sujet, mais les générations n’étant pas dissociées, nous n’avons pu intégrer les Renault Clio, Mégane, Volkswagen Golf, Opel Corsa ou encore Toyota Corolla.