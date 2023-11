Cette folle Mitsuoka M55 cache une banale Honda Civic

Le tuner Mitsuoka coutumier des préparations spectaculaires sur base de voitures japonaises livre sur la toile le fruit de ses dernières études. Après le Toyota RAV 4 Buddy façon K5 Blazer et la Mazda MX-5 façon Corvette, voici la M55. Il s'agit pour cette occasion d'une berline aux airs de muscle car américaine chargée de célébrer le 55e anniversaire de l'entité. Et une fois n’est pas coutume, malgré son look, l'auto repose sur une ordinaire Honda Civic de dernière génération.

À l'extérieur, la Mitsuoka M55 reçoit quatre projecteurs ronds néorétro intégrés dans une large calandre creusée dans la proue et rehaussée par une finition chrome. Une fine lame signe son grand bouclier tandis que les poignées des portes et les rétroviseurs trahissent son origine moderne. À l'arrière, les lames de la vitre du hayon façon fastback, le bandeau noir mat et le petit becquet évoquent avec les feux de stop les anciennes Datsun 240Z. Dans l'habitacle, la planche de bord de la Honda Civic se prête plutôt bien à l'exercice avec ses grilles horizontales. Mitsuoka ajoute pour l'ambiance une sellerie spécifique et un emblème sur le cache airbag du volant.

Un tarif pas encore connu

Pour rappel, la Honda Civic de 11e du nom est disponible en France via une seule version e:HEV. L'auto embarque un ensemble hybride composé de deux moteurs électriques et d'un bloc thermique lui permettant de revendiquer une puissance maxi de 184 chevaux pour 315 Nm de couple. Ses tarifs débutent chez nous à 43 920 €. Concernant la Mitsuoka M55, son prix n'est pas encore connu. Nul doute que les Japonais friands de ce genre de véhicule étonnant n'hésiteront pas à signer un beau chèque pour acquérir un exemplaire.