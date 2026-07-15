Cette voiture peut désormais prendre les couleurs des célèbres crayons Crayola

Aux États-Unis, les acheteurs du nouveau pick-up électrique low cost Slate pourront bientôt oublier le gris d’origine. Pour apporter un peu de fantaisie à son modèle d’entrée de gamme proposé à partir de 25 950 dollars (environ 22 100 €), le constructeur s’est associé à Crayola afin de proposer cinq covering inspirés des célèbres crayons de couleur.

Les films adhésifs sont disponibles en bleu Cerulean, jaune Dandelion, vert Fern, orange Jersey Tomato et rose Razmatazz. Chaque propriétaire pourra les poser lui-même ou ajouter des autocollants assortis ainsi qu’une coque de clé assortie. Une manière originale de personnaliser un véhicule livré sans peinture dans l’idée de réduire son coût de production.

Moins de 1500 euros

Facturés 1 549,99 dollars (environ 1 320 €), ces autocollants restent plus onéreux que les films classiques de Slate, mais demeurent bien moins chers que les programmes de peinture sur-mesure proposés par les marques premium. Le constructeur annonce déjà d’autres collaborations avec des artistes et des marques afin d’élargir les possibilités de personnalisation de ses futurs modèles.