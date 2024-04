Chez Kia, on aime l'électrique, mais on adore l'hybride

Lorsqu’une marque fabrique 3 millions de voitures par an et progresse à chaque exercice, on a tendance à l’écouter. Ce qui tombe bien puisque mardi, les dirigeants de Kia s’exprimaient devant leurs investisseurs à Séoul. Et si pour eux, l’électrique c’est bien, la thermique c’est pas mal non plus. C’est même essentiel dans un avenir proche, surtout s’il est hybride ou PHEV.

Quand d’autres ralentissent sur le pétrole, ou l’abandonnent, en Corée on accélère. Car pour les patrons de cette division du groupe Hyundai-Kia, ce type de motorisation ne risque pas de baisser dans le monde d’ici 2030, bien au contraire : ce marché devrait être en hausse. Ils prévoient même de vendre 900 000 modèles ainsi équipés par an à ce moment-là. Et donc se préparent en conséquence.

Trois nouveaux hybrides dans les cartons

Comment ? En accélérant dans ce domaine et en créant de nouveaux modèles hybrides et hybrides rechargeables. D’ici 6 ans, leur nombre devrait passer de 6 à 9, et le constructeur prévoit une hausse de trois points de ses ventes grâce à cette technologie. Évidemment, les décideurs de Kia ont été interrogés, non pas sur ce virement de bord, mais plutôt sur cette inflexion de leur stratégie.

Toute en prudence et en diplomatie, ils ont évoqué leur besoin de rester flexibles, évoquant la nécessité de "faire face aux incertitudes qui pèsent sur l'industrie de la mobilité au niveau mondial". Mais encore ? Priés de s’expliquer, les boss de Kia ont été un petit peu plus précis. Pour eux, "la demande de voitures électriques pourrait être affectée par divers facteurs tels qu'un affaiblissement de la croissance économique mondiale, la réduction des aides gouvernementales à l'achat et un ralentissement du déploiement des infrastructures de recharge".

Un constat plutôt partagé par nombre de marques. Mais est-ce que, pour autant, le groupe coréen va réviser ses fondamentaux thermiques et renoncer à l’électrique ? Très loin de là. La marque a confirmé l’élargissement vers le bas de sa gamme EV, avec notamment l’EV3 attendu dès cette année, et l’EV2 qui devrait arriver un peu plus tard.

En revanche, aucune information sur la possible création d’une EV1, petite et abordable, n’a filtré de la réunion. Reste qu’avec un programme de 15 nouveaux modèles 100 % électriques, et une volonté affirmée à plusieurs reprises de proposer des autos à watts moins chères, ce type de modèle devrait figurer en bonne place dans le plan produits de la décennie.

Kia, comme sans doute l’ensemble du groupe, mise donc sur deux fronts. Mais pour mener à bien le développement et la production de nouveaux modèles électriques et thermiques, il faut pour le moins, avoir les moyens de ses ambitions. Et le groupe les a.

La marque Kia a progressé de 6,4% l’an passé, pour atteindre un chiffre d’affaires de 68,57 milliards d’euros dans le monde. Quant à la marge opérationnelle, elle atteint 11,6%, ce qui en fait le champion du monde des marques généralistes puisque celles qui le devancent, sont des entités de luxe (Ferrari, Porsche), du premium (BMW) ou multimarques (Stellantis). Ne pas mettre ses œufs dans le même panier est un sport de riche.