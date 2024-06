Chez Mercedes la Classe C électrique aura droit à sa version AMG Performance !

Avec les motorisations électriques, la division AMG du constructeur à l’étoile est aussi concernée. On le voit avec ce prototype de la future Mercedes-AMG Classe C Performance. Une auto qui ne devrait pas arriver sur le marché avant 2026. Pour le moment nous n’avions vu que la future Mercedes Classe C électrique et c’est la première fois que la version AMG de cette auto est photographiée.

C’est aux abords du circuit du Nürburgring et sur cette piste chargée d’histoire que nos chasseurs de scoop ont croisé la route de cette auto à la sportivité affirmée. Des ailes gonflées, une garde au sol abaissée, de grandes roues, un spoiler en bout de la malle de coffre, tout est fait pour être le plus efficace possible sur la route comme sur un circuit.

Une version bodybuildée

Par rapport à la future Mercedes Classe C électrique (se nommera-t-elle Mercedes EQC ?) on voit que le système de freinage diffère et dispose de grands disques en carbone. On distingue également une prise d’air différente à l’avant en bas du bouclier ainsi que le beau galbe des ailes afin de recevoir des voies élargies à l’avant comme à l’arrière.

Des chevaux en plus pour compenser la prise de poids

En ce qui concerne la motorisation électrique, qui anime cette Mercedes-AMG Classe C Performance, elle est encore tenue secrète. Selon nos chasseurs de scoop, on devrait pouvoir s’attendre à une puissance comprise entre 700 et 800 ch. Ce qui paraît tout à fait plausible, si l’on se fie à la fiche technique de l’actuelle Mercedes-AMG Classe C SE Performance qui dispose d’un bloc essence hybride rechargeable qui développe 680 ch. Quelques chevaux supplémentaires ne seront pas de trop pour compenser un poids qui va obligatoirement augmenter du fait de l’utilisation d’une batterie de forte capacité afin de conserver une autonomie correcte.