Citroën Ami : jouet électrique - Vidéo en direct du salon de l'auto Caradisiac 2020

EN BREF Quadricycle électrique A partir de 14 ans Prix de départ : 6 900 €

Qu’elle est petite la Citroën Ami dans l'immense hangar à dirigeables d'Ecausseville qui mesure plus de 6 000 m² de superficie.

Directement inspiré du concept Ami One qui avait été présenté à l’occasion du salon de Genève 2019, l’Ami de série en reprend certaines spécificités à l’image de ses faces avant et arrière strictement identiques et il en est de même des deux portes. Conséquence : leur ouverture est inversée, classiques du côté du passager et suicide pour le conducteur.

dailymotion

Avec son gabarit réduit (longueur de 2,41 m), l’Ami est idéale pour un usage urbain que ce soit pour la circulation ou les manœuvres.

Malgré ces petites mensurations, l’habitabilité pour les deux occupants à son bord est loin d’être ridicule avec un espace aux jambes ou la garde au toit tout à fait satisfaisante. L’ambiance à bord est très agréable avec une grande luminosité. Les rangements sont nombreux que ce soient au niveau des contre-portes devant le passager ou derrière les sièges, mais il faudra se passer de coffre.

La présentation est ultra-simple avec seulement une petite instrumentation regroupant la vitesse ou l’autonomie. Dommage que la qualité des plastiques soit aussi basique.

La Citroën Ami est un quadricycle léger, ce qui signifie qu'elle peut être conduite sans permis à partir de 14 ans seulement avec le brevet de sécurité routière mais que, en contrepartie, puissance et vitesse maxi sont limitées à respectivement 6 kW (soit 8,2 ch) et 45 km/h. La batterie de 5,5 kWh permet une autonomie de 70 km. La recharge s’effectue sur une prise domestique pendant 3 heures.

Les tarifs de cette Ami compris entre 6 900 et 8 260 € auxquels il faut déduire les 900 € de bonus sont alléchants. Il en est de même des offres de location qui débutent à partir de 19,99 € soit le prix d’un forfait de téléphone portable.

Cette Ami sera commercialisée bien évidemment dans les concessions Citroën mais pas seulement puisqu’elle sera disponible dans le réseau FNAC/Darty.

