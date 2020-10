Citroën C5 Aircross Hybrid : première - Salon de l'Auto Caradisiac

Dévoilé pour la première fois en 2018 lors du salon de Paris, le C5 Aircross avait été révélé auparavant en Chine. Développé à partir de la même plateforme que le Peugeot 3008 et la DS7 Crossback, le C5 Aircross se démarque aisément de ses cousins sur le plan esthétique. Ainsi, la face avant se distingue par des projecteurs sur deux étages et les chevrons qui courent sur toute la largeur. De profil, c'est la présence des airbumps sur le bas de la portière qui fait la spécificité du SUV de Citroën. Très peu de différences visuelles sur cette déclinaison hybride rechargeable si ce n’est l'existence d’une seconde trappe.

Par rapport aux 3008, le C5 Aircross affiche une présentation intérieure nettement plus classique mais plaisante avec une instrumentation numérique et des aérateurs verticaux. Misant sur l’agrément des occupants, il propose des sièges très confortables issus du programme Citroën Advanced Confort.

Les aspects pratiques ont été soignés avec une banquette arrière coulissante et un volume de coffre généreux variant de 580 litres à 720 litres. Des caractéristiques qui n’ont pas été dégradées par l'électrification, ce qui constitue une bonne nouvelle.

Au niveau mécanique, pas de surprise, ce C5 Aircross reprend les éléments techniques vus sur le Peugeot 3008 hybride rechargeable. Mais attention, le C5 Aircross doit se contenter d’une seule version alors que le SUV au lion en possède deux. Le C5 est donc commercialisé uniquement en deux roues motrices. Sous le capot, on trouve un 1.6 essence de 180 ch, couplé à une boîte automatique à 8 rapports associé à un bloc électrique de 110 ch. La puissance maxi cumulée est de 225 ch. Ce dispositif est alimenté par une batterie lithium-ion de 13,2 kWh, qui permet d'avoir une autonomie en tout électrique d'environ 50 km.

Prix d'un Citroën C5 Aircross hybrid en neuf : de 39 950 à 44 600 €

Prix d'un Citroën C5 Aircross hybrid en occasion : de 41 000 € à 45 900 €

Près de 20 annonces de Citroën C5 Aircross hybride en occasion sur La Centrale.

L'avis fiabilité de Caradisiac :

Le Citroën C5 Aircross n'a qu'un peu plus de 18 mois de commercialisation derrière lui, mais malheureusement, il connaît les affres des défauts de jeunesse. Sa version hybride est plus récente, et il faut espérer qu'elle sera moins touchée et déjà remise à niveau sur certains points. Car les modèles 100 % thermiques pâtissent de très nombreux soucis électroniques (multimédia, radars, régulateur, jauge à essence, vitres électriques qui descendent seules alors que le véhicule est garé fermé, calculateur de boîte de vitesses, ouverture du coffre par "coup de pied" qui ne fonctionne pas, etc.

Il faut donc se montrer vigilant lors d'un achat en occasion. Les soucis peuvent avoir été résolus, mais pas toujours.