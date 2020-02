Citroën dévoile la C3 restylée - Découvrez tout ce qui change

La C3 est le modèle le plus vendu de Citroën. La troisième génération, lancée fin 2016, connaît une belle carrière, avec 750 000 exemplaires écoulés. Mais la petite Citroën souffre depuis la refonte des Peugeot 208 et Renault Clio. Pour se relancer, elle s'offre une petite cure de jouvence. Voici tout ce qui change.

Ce qui change à l'extérieur

La C3 restylée inaugure en Europe la nouvelle calandre de Citroën. La nouveauté ? Les barres dans le prolongement du chevron inférieur plongent dans le bouclier. Cela avait été annoncé par le concept Cxperience en 2016. Le chrome relie ainsi les blocs optiques principaux, toujours en partie basse. Ces éléments ont été redessinés, abandonnant la forme de gélule pour un dessin plus pointu. On se demande pourquoi le chrome ne descend pas jusqu'à la base des phares. La bouche centrale a été redécoupée. Le bas du bouclier n'a en revanche pas été revu.

De profil, on note un nouvel habillage des Airbumps, avec maintenant trois grands dessins en relief, celui du devant étant coloré. Il y a de nouvelles jantes de 16 et 17 pouces. L'arrière n'a pas été modifié.

Ce qui change pour la personnalisation

Citroën renforce les possibilités de personnalisation. On passe de 36 à 97 combinaisons possibles. Il y a d'abord sept couleurs de carrosserie, dont deux nouvelles, Rouge Elixir et Spring Blue. Il y a ensuite quatre teintes pour le toit et le pack Color, soit une de plus avec le nouveau Bleu Emeraude (en plus de blanc, noir et rouge). Le toit est accordé avec les rétroviseurs et les nouveaux décors de custode. Le pack Color correspond aux inserts sur les antibrouillards et les Airbumps. Enfin, les clients pourront prendre trois décors de toit, des stickers sur la gélule du pavillon.

Ce qui change à l'intérieur

La nouveauté à bord, ce sont les sièges avant, avec le label de Citroën « Advanced Comfort ». Ils veulent donner le sentiment d'être dans les fauteuils de son salon, avec un meilleur maintien et moelleux. Le siège conducteur peut enfin avoir un accoudoir central.

Il y a deux nouvelles ambiances optionnelles. L'une, nommée Techwood, joue la carte du chic, avec un bandeau de décoration à l'aspect bois et un garnissage clair en partie supérieure des sièges. L'autre, nommée Emeraude, se veut plus dynamique, avec une sellerie à maille 3D, un tissu noir sur le bandeau de planche de bord et des cerclages colorés.

Pour le reste, la planche de bord ne change pas, l'auto conserve un écran tactile de 7 pouces et une instrumentation classique à aiguilles.

Ce qui change pour l'équipement

Pas grand-chose. On pensait que la C3 moderniserait sa dotation pour rattraper son retard. Mais la seule nouveauté est l'aide au stationnement avant. La citadine des chevrons proposait déjà le freinage d'urgence avec détection des piétons, la reconnaissance des panneaux de signalisation, les feux de route automatiques, l'alerte attention du conducteur, la surveillance des angles morts et l'alerte de franchissement de ligne blanche. Mais il n'y a pas de correction de trajectoire, le régulateur n'est pas actif… On se console avec la caméra connectée, utile en cas d'accident.

Ce qui change sous le capot

Rien, ou presque. On retrouve en effet le même choix. Il y a deux essences 3 cylindres PureTech, avec 83 ch (au lieu de 82 ch précédemment) et 110 ch. La C3 conserve une offre diesel, le BlueHDi 100 ch. Seul le Puretech 110 ch est proposé avec une boîte automatique EAT 6 rapports en option. Le petit bloc essence d'entrée de gamme 68 ch avait déjà disparu.

Il n'y a donc aucune trace d'hybridation pour la C3, pas même une micro avec alterno-démarreur.

Au final, les retouches sont légères. Peut-être trop pour permettre à la C3 de passer sereinement sa deuxième moitié de carrière face à des rivales plus jeunes, plus technologiques, plus soignées. Citroën va devoir proposer l'auto à bon prix pour attirer les clients. Les tarifs seront connus dans quelques semaines, la voiture arrivera dans les concessions en juin.