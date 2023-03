Citroën va se lancer dans la voiture électrique à 25 000 €

Volkswagen a fraîchement présenté son ID.2all, une citadine électrique prévue pour fin 2025, Renault lancera sa R5 électrique un an plus tôt, et Citroën compte bien semer la zizanie dans cette catégorie. En effet, le patron du design Pierre Leclerc s’est exprimé sur le sujet auprès de nos confrères d’Autocar.

Sans donner trop de détails, Pierre Leclerc indique tout de même que plusieurs modèles sont dans les cartons et qu’ils devraient partager des éléments de design avec le concept Oli, la petite Ami et le futur SUV C3 Aircross. Le but est alors de contenir le prix de vente à 25 000 €, voire en dessous puisque la promesse est alors de proposer un tarif « agressif ».

Pour atteindre cet objectif, les éléments techniques employés seront certainement ceux déjà connus au sein de Stellantis. Ainsi, on peut s’attendre à des modèles bâtis sur la plateforme e-CMP, déjà utilisée par les Peugeot e-208 ou l’Opel Corsa-e. En revanche, il est possible que la capacité de la batterie (54 kWh) et la puissance du moteur (156 ch) soient revues à la baisse.

Le smartphone comme système d'infodivertissement ?

De même, il n’est pas exclu que le système d’infodivertissement soit absent. À bord du concept Oli, c’est votre smartphone qui fait office « d’ordinateur de bord ». Les informations du téléphone sont reproduites par réfraction sur une simple lamelle. L’équipement n’est donc plus à la charge du constructeur, avec à la clé des économies. On pourrait aussi voir apparaître des éléments de carrosserie ou d’éclairage communs. Par exemple, concept Oli utilise des optiques identiques à l’avant et à l’arrière.

Enfin, est-il possible que la marque aille encore plus loin avec la C3 électrique vendue en Inde et au Brésil ? Ce modèle low cost pourrait-il atterrir sur le Vieux Continent pour contrer la Dacia Spring ? L’avenir nous le dira.