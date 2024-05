Commémoration du 6 juin : débarquement de voitures sur France 3 Normandie

S’il est une chaîne du service public qui s’attache à l’automobile, c’est bien elle. France 3 Normandie, même si elle a supprimé l’émission Vroum que son journaliste spécialisé Laurent Quembre présentait chaque semaine, la station ne manque pas une occasion de parler de voitures. Et la commémoration du débarquement lui en fournit une nouvelle fois l’opportunité. En tant que régionale de l’étape des 80 ans de l’opération Overlord, la chaîne est évidemment aux premières loges pour les festivités du 6 juin prochain.

20 000 véhicules pour 150 000 hommes

C’est dès aujourd’hui que France 3 Normandie débute ses émissions spéciales sur l’évènement avec Les voitures de l’histoire, en se souvenant que si 150 000 soldats ont débarqué, ils étaient accompagnés de 20 000 véhicules de toute sorte. Mais Laurent Quembre, toujours lui, qui présente ce documentaire de 52 minutes, ne se contente pas de l’emblématique Jeep Willys. Il part à la rencontre d’historiens, de collectionneurs ou tout simplement de passionnés normands pour nous faire vivre la grande histoire au travers des petites histoires de l’automobile de l’époque et même d’avant-guerre.

Il traverse des villages de l’Orne à bord d’une Traction, en rappelant que l’avance technologique de la berline Citroën a suscité la convoitise de l’occupant, qui en a réquisitionné de nombreux exemplaires pour en équiper la Gestapo. La même Traction, ironie du sort, était également la voiture fétiche des FFI qui ont libéré le territoire.

À Colleville-sur-mer, tout près d’Omaha Beach, le présentateur nous invite ensuite à visiter le musée d’un passionné qui présente l’impressionnante collection de véhicules d’époque héritée de son père. Entre les Jeep et les camions alliés, on retrouve aussi un impressionnant et très rare tracteur d’artillerie allemand. La particularité de ce Famo semi-chenillé ? Il pèse la bagatelle de 16 tonnes.

Le doc ne se contente pas de montrer, il explique aussi. Des historiens détaillent l’époque, évoquent l’industrie automobile d’avant-guerre et les marques emportées par le conflit comme Rosengart ou Chenard et Walker.

Enfin, le téléspectateur pourra découvrir un drôle de café épicerie à Carentan-les-Marais, dans la Manche. C’est là que les propriétaires et collectionneurs de véhicules des années quarante, accueillent le public de temps à autre pour découvrir quelques modèles de l’époque.

Bien sûr, pour tous ceux qui ne sont pas normands, l’émission est disponible en replay sur France TV.