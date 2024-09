Comment BYD espère vous impressionner au Mondial de l'auto de Paris 2024

BYD faisait partie de ces constructeurs chinois venus en force au Mondial de l’automobile de Paris 2022, profitant de l’absence de nombreuses marques européennes pour occuper tout l’espace médiatique dans le salon. Et le groupe chinois, désormais leader des ventes mondiales de véhicules électrifiées, ne manquera pas l’édition 2024 du rendez-vous français.

Byd exposera sans surprise tous les modèles de sa gamme actuelle au Mondial 2024 avec la compacte Dolphin (dont le prix de base vient de baisser), la berline Seal (qui vient d’ailleurs de recevoir un restylage en Chine), mais aussi les SUV Seal U électriques et hybrides rechargeables en plus du grand SUV Tang lui aussi amélioré récemment.

Le Yangwang U8 sera de la partie

Ce n’est pas tout. BYD mettra aussi en avant sa marque « luxueuse » à l’occasion du rendez-vous parisien. On parle de Yangwang, une enseigne qui exposera le gros 4x4 U8 au look très impressionnant qui possède quatre moteurs électriques (un pour chaque roue) ainsi qu’un quatre cylindres thermique. Avec une puissance maximale totale de 1 196 chevaux tout de même, mais une autonomie 100% électrique qui ne dépasse pas les 180 kilomètres au maximum malgré ses batteries de 49 kWh. Et surtout, une masse à vide de 3,46 tonnes et un prix de base fixé à 143 000€ en Chine !

Le groupe BYD sera présent dans le hall 5.3 sur le stand A42, avec un espace de 500 m2. Pour rappel, le salon ouvrira ses portes du 14 au 20 octobre prochain, la première journée étant réservée aux médias.