Comparatif - Peugeot 508 SW HYbrid VS Skoda Superb Combi iV : philosophies distinctes

À trop vouloir créer le coup de cœur, la 508 SW en aurait-elle perdu le sens des priorités ? Il faut dire que le sochalien prend le risque de se mettre à dos une clientèle pour qui les breaks Peugeot doivent être avant tout de valeureux compagnons pour toute la famille. Un positionnement qui l’amène à affronter des concurrents aussi différents que le Mercedes CLA Shooting Brake que cette Skoda Superb Combi qui officie sur un tout autre territoire.

Restylée l’an passé après quatre ans de carrière, cette proche cousine de la Volkswagen Passat inaugure l’arrivée de l’hybridation chez Skoda. Techniquement, elle reprend à son compte la chaîne de traction plug-in hybride de la GTE. À savoir un bloc thermique 1.4 TSI de 156 ch secondé via un moteur électrique de 116 ch nourri par une batterie de 13 kWh. La puissance cumulée est de 218 ch pour un couple de 400 Nm. En face, c’est peu ou prou la même chose pour la 508 SW HYbrid : 1.6 PureTech de 180 ch, moteur électrique de 110 ch, batterie de 11,8 kWh, puissance cumulée : 225 ch et 360 Nm. En théorie, le Lion nous annonce une autonomie en tout électrique de 54 km (cycle WLTP), soit 8 de moins que sa rivale. Dans les faits, c’est une autre histoire, on y reviendra.

Aspects pratiques : imbattable Superb

Avec son profil de Shooting Brake, ses lignes galbées à souhait, le break 508 en jette. Malgré ses proportions plus dynamiques, son gabarit n’est finalement pas si éloigné de son rival du jour. Il ne lui rend que 8 cm en longueur et en hauteur (4,78 m et 1,42 m). Une petite différence qui en fait une grande une fois à bord. La Skoda Superb reste sans conteste la plus accueillante de la catégorie. Au deuxième rang, la banquette accueille dignement les plus grands avec énormément d’espace aux jambes, aux coudes et pour la tête. Une assise des plus confortables doublée par une banquette bien dessinée. Bref, un sans-faute.

Difficile d’imaginer que l’empattement de la 508 SW ne rend que 5 cm à celui de la Superb. L’habitabilité n’a rien d’indigente, au contraire, mais l’espace vient à manquer à peu près partout. Il ne faudra être ni trop grand, ni trop large… D’autant plus que l’accès n’est pas facilité par une ouverture plus étroite et un toit plus fuyant. Par ailleurs, la surface vitrée nettement réduite et le toit ouvrant à la surface moindre renforcent la sensation d’engoncement (comparé à la Superb Combi, encore une fois).

Côté coffre en revanche, la Skoda perd de sa superbe… En effet, l’implantation des batteries ampute 10 cm de hauteur, soit près de 150 litres. Mais qu’importe, la tchèque part de si haut que son volume de chargement est désormais équivalent à celui de la 508 SW HYbrid… soit environ 520 litres. Qui plus est, les quelques centimètres qu’il offre de plus en largeur facilitent le chargement. Retour au premier rang, ou la Peugeot reprend des couleurs. Et c’est peu dire, tant son intérieur ne ressemble à rien d’autre sur le marché. L’agencement – certes un peu complexe – instaure une ambiance moderne, presque futuriste, doublée d’une qualité de finition irréprochable. S’il faut prendre ses marques, l’ergonomie n’est pas ratée pour autant. Certains pesteront contre le petit volant placé sous le tableau de bord, ou les prises USB (et la recharge par induction) installées sous l’imposante arche qui sépare le conducteur de son passager.

Mais dans l’ensemble, le travail est superbement réalisé. En face, la Superb affiche clairement ses rides. Davantage au niveau du dessin, que de l’ergonomie, évidente. En revanche, les matériaux utilisés sont d’excellente facture (y compris dans les parties basses) et les commandes tombent parfaitement sous la main. Le restylage y a apporté quelques bienfaits et cette finition Sportline distille une ambiance un brin sportive du meilleur goût.

Pratique Skoda Superb Combi iV Peugeot 508 SW HYbrid Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 18,7 /20 12,9 /20 Explication des critères de notation

Équipement : une 508 à la fois plus chère et moins bien dotée

Pour ce match nous avons sélectionné des versions hautes pour chacun des protagonistes, l’avant dernier échelon de leur gamme respective. Dans sa finition GT Line, la 508 SW HYbrid 225 est affichée à 48 050 €.

De son côté, la Superb Combi iV Sportline s’échange pour 47 100 €. Malgré ses 1 000 € de plus, la française facture en sus le hayon motorisé (450 €), les rétroviseurs électriques et dégivrant (250 €), la suspension active (1 000 €), le freinage automatique d’urgence, l’aide au maintien de voie et le positionnement dans la file (pack à 450 €), les sièges électriques et chauffants (1 000 €). Autant d’équipements fournis de série sur la Tchèque… Au total, à équipement équivalent, la 508 SW est plus de 4 000 € plus chère… De quoi s’offrir sur la Superb le très grand toit vitré et ouvrant (1 270 €), la hi-fi haut de gamme Canton (500 €) ou encore un assistant au créneau doublé d’une caméra à 360° (500 €).

Rapport prix/équipements Skoda Superb Combi iV Peugeot 508 SW HYbrid Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Note : 15,3 /20 15 /20 Explication des critères de notation

Budget : un bonus sous conditions

Plus accessible et mieux dotée, la Skoda Superb Combi iV part avec un sacré avantage. D’autant plus qu’elle conserve une meilleure valeur résiduelle que sa concurrente. Pour le reste, rien ne les départage, que soit leur garantie (2 ans ou kilométrage illimité dans les deux cas), leur consommation qui s’établit aux alentours des 7,5l/100 km ou le nouveau bonus de 2 000 € accordés aux véhicules plug-in hybrides.

Mais attention, ce coup de pouce gouvernemental ne concerne que les modèles ne dépassant pas les 50 000 €. Un cap plus rapidement franchi par la 508 SW HYbrid une fois les options cochées… Certes, cette règle ne concerne que le prix remisé et non catalogue. Mais les concessionnaires Skoda seront les plus enclins à une ristourne pour ce modèle abordant la dernière partie de sa carrière.