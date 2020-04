Comparatif : Mercedes CLA Shooting Brake VS Peugeot 508 SW : breaks de charme

Il est loin le temps où les break étaient des véhicules cubiques qui mettaient en avant leur capacité de chargement au détriment de l’esthétique. Cette époque est bel et bien révolue et les constructeurs nous proposent aujourd’hui la philosophie inverse, à savoir tout pour le look et tant pis pour le volume de coffre ou l’habitabilité. Un souhait partagé par la majorité des clients. Mercedes et Peugeot se sont engouffrés dans cette brèche et nous offrent depuis plusieurs années des modèles répondant à ce cahier des charges. Des modèles qui ne portent plus le nom de break d'ailleurs mais de SW chez Peugeot ou de Shooting Brake (break de chasse) chez Mercedes. Une volonté de se distinguer pour mieux séduire.

Même si au premier abord, la confrontation entre une Peugeot 508 SW et une Mercedes CLA Shooting Brake peut sembler étonnante, ce duel s’avère en fait plutôt naturel, que ce soit pour le design ou les tarifs quasiment identiques: 44 050 € pour la Mercedes et 43 850 € pour la Peugeot.

Esthétiquement, même si ce domaine est particulièrement subjectif, nos deux rivales du jour sont particulièrement réussies. La 508 SW est dans la lignée des autres modèles de la marque au lion et apparaît même encore plus attirante que la berline, en raison notamment d’un profil mieux équilibré. On retrouve bien évidemment une face avant très expressive avec sa large calandre et ses feux de jour verticaux. La 508 SW affiche toutefois des lignes plus anguleuses que celles de la CLA Shooting Brake, qui fait plutôt la part belle aux courbes. Enfin, pour renforcer leur pouvoir d’attraction, les deux reprennent certains artifices des coupés avec des portes sans encadrement.

Si l’idée directrice des bureaux de style est proche en ce qui concerne l’extérieur, dans l’habitacle, l'ambiance est radicalement différente. Ainsi, à bord de la 508 SW, on découvre une planche de bord très horizontale qui accueille le i-cockpit, devenu traditionnel chez Peugeot. Il se compose toujours d’un petit volant à double méplat, d’une instrumentation 100% numérique et d’un écran multimédia tactile légèrement orienté vers le conducteur. L’ensemble est très moderne et toujours aussi décalé sur le marché.

Dans le style atypique, Mercedes fait également fort avec cette CLA, qui reprend la planche de bord de sa compacte, la Classe A avec sa double dalle numérique qui fait aussi sensation. Comme celle de la 508, elle est totalement paramétrable par l’intermédiaire de pads numériques implantés sur le volant. Ses affichages sont moins recherchés, mais ils sont plus lisibles.

Dans les deux cas, la qualité est au rendez-vous-même si celle de la 508 est légèrement supérieure à la CLA. On pourra ajouter que l’intérieur de la 508 est plus statutaire alors que celui de la CLA s’adresse de toute évidence à un public plus jeune.

Aspects pratiques : la 508 SW logiquement

La 508 SW mesure 4,77 m soit 9 cm de plus que sa rivale du jour. Forcément, cela a des répercussions sur les aspects pratiques. Ainsi, le coffre de la 508 (530/1 780 litres) est plus vaste que celui de la CLA (505/1370 litres). Le seuil de chargement de la Peugeot est bas, son ouverture large, tout l’inverse de la CLA Shooting Brake au seuil de chargement haut et au plancher de coffre positionné très bas, qui ne facilitent pas le chargement d’objets, notamment quand ceux-ci sont lourds ou encombrants.

Cette supériorité de la française est aussi vraie au niveau de l’habitabilité arrière, avec un espace aux jambes plus conséquent grâce à son empattement supérieur de 5 cm. Attention aussi au tunnel de transmission, plus handicapant à bord de la Mercedes.

Pratique Peugeot 508 SW BlueHDI 160 ch GT-Line Mercedes CLA Shooting Brake 200d AMG-Line Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 13,6 /20 13,3 /20 Explication des critères de notation

Rapport prix/équipement : un coup de griffe du lion

Nous deux adversaires arborent des faux airs de sportives avec leurs finitions respectives AMG-Line et GT-Line qui constituent des niveaux relativement haut dans leur gamme. Ainsi, la Mercedes CLA 200d en finition AMG-Line est facturée 44 050 € alors que la Peugeot 508 SW GT-Line est vendue pour sa part 43 850 €.

Proches au niveau tarifaire, la CLA Shooting Brake et la 508 SW le sont aussi en matière de dotation avec un équipement très complet comprenant notamment l’assistant de franchissement de ligne actif, la lecture des panneaux de signalisation, le régulateur/limiteur de vitesse, les radars et caméra de recul, la climatisation automatique bi-zone, l’écran multimédia tactile – légèrement plus grand à bord de la Mercedes avec 10,25 pouces contre 10 pouces pour la 508 – la navigation avec affichage 3D, les jantes alliage de 18 pouces ou la sellerie sport tissu/cuir.

Légèrement moins onéreuse (200 €), la 508 SW est pourvue pourtant de série des équipements qu’il faut aller chercher en option du côté de l’allemande, à l’image de l’instrumentation numérique grand format (550 €) ou l’éclairage Full LED (500 €). Le toit panoramique est d’office sur la 508 SW, en option sur la CLA contre 1 150 € mais il est ouvrant. Pour la même fonctionnalité, il faudra ajouter 1 300 € chez Peugeot.

Au final, l’avantage de départ en faveur de la 508 SW s’accroît pour atteindre 1 100 €. Victoire donc de la Peugeot.

Rapport prix/équipements Peugeot 508 SW BlueHDI 160 ch GT-Line Mercedes CLA Shooting Brake 200d AMG-Line Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Note : 16,7 /20 16 /20 Explication des critères de notation

Budget : l’étoile brille toujours

Même si Peugeot souhaite se rapprocher des marques premium et a beaucoup progressé dans bien des domaines, il n’en reste pas moins que le constructeur à l’étoile dispose toujours d’une bonne renommée, ce qui lui permet de bénéficier d’une côte supérieure à celle de la Peugeot. La CLA possède un moteur à chaîne de distribution, alors que le BlueHDI est équipée d’une courroie, qu’il est nécessaire de changer. La CLA enfonce le clou avec une consommation annoncée meilleure avec 3,9 l/100 km contre 4,5 l/100 km. Pour les autres critères (prix, bonus/malus ou garantie), les deux modèles se tiennent dans un mouchoir de poche, mais cela n’empêche pas la CLA de s’imposer sur ce critère grâce aux points précédemment évoqués au début de ce paragraphe.