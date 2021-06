1. Comparatif vidéo - Citroën C3 Aircross (2021) VS Renault Captur : on refait le match

Le segment des SUV urbains est l’un de vos préférés et par conséquent, la concurrence est particulièrement vive puisque tous les constructeurs possèdent un voire plusieurs modèles dans cette catégorie. À ce jeu, ce sont toutefois,les marques françaises qui s’en sortent le mieux puisqu’elles dominent le marché. Ainsi, en 2020 et sur les six premiers mois de cette année, le SUV urbain le plus vendu en France est le Peugeot 2008, juste devant le Renault Captur et le Citroën C3 Aircross. Ce dernier vient de bénéficier d'un restyling important. Cela sera-t-il suffisant pour grimper d’une place sur le podium?

dailymotion Comparatif vidéo - Citroën C3 Aircross (2021) VS Renault Captur : on refait le match

Si certains restylings passent quasiment inaperçus, ce n’est pas le cas de celui du C3 Aircross puisque toute la partie avant a été repensée. Celle-ci abandonne sa bonhomie et ses formes rondouillardes pour un design plus affirmé, plus viril avec une calandre et un bouclier redessinés et des projecteurs plus fins. Apparue en 2019, la seconde génération de Captur reprend les codes stylistiques de Renault avec des projecteurs en forme de C et une large calandre mettant en avant le losange. Plus mature, plus valorisant que l'ancienne génération, le Captur rencontre après deux ans un beau succès.

À l’intérieur, la différence entre le Captur et le C3 Aircross est aussi flagrante. La présentation du modèle de Citroën a peu évolué avec le restyling, si ce n’est la présence d’un écran multimédia 9 pouces. Elle demeure toujours aussi originale et décalée par rapport aux autres productions de la catégorie. Le Captur hérite pour sa part des lignes plus classiques mais fait la part belle à la technologie avec une instrumentation numérique, indisponible sur le C3 Aircross, et un écran multimédia de 7 pouces de série qui peut atteindre 9,3 pouces en position verticale. Quant à la qualité perçue, on doit bien reconnaître les efforts apportés par Renault à son modèle. Le Captur est recouvert de plastiques souples plus soignés sur la partie haute alors que le C3 Aircross mise sur des plastiques durs et fragiles. Le sentiment de qualité est plus fort à bord du Captur, toutefois il faut reconnaître l’originalité du dessin de la planche de bord du C3 Aircross.

Aspects pratiques : l’intelligence de Citroën

Les C3 Aircross et Captur cochent tous les bonnes cases avec notamment pour tous les deux une banquette arrière coulissante, un accessoire loin d'être encore généralisé sur le segment.

Un SUV urbain se doit aujourd’hui de satisfaire aux exigences quotidiennes d’une petite famille. Certains modèles ont des prédispositions dans ce domaine et notamment le C3 Aircross avec sa silhouette « volumique ». D’ailleurs, le SUV des chevrons s’illustre par son excellent rapport habitabilité/encombrement. Autrement dit, il offre un espace excellent à vivre équivalent à celui du Captur malgré ses 10 cm de moins en longueur.

Les volumes de coffre sont quasiment équivalents quelle que soit la configuration choisie (banquette avancée, reculée ou rabattue) avec une moyenne qui oscille entre 410/520 et 1 289 litres contre 422/536 et 1 275 litres pour le Captur. Les deux modèles disposent d’un plancher à deux niveaux mais leur surface de chargement n’est pas totalement plane une fois la banquette arrière rabattue.

Comme nous le signalions précédemment, les deux modèles d’aujourd’hui se démarquent de la concurrence par une très pratique banquette arrière coulissante. Attention, celle du C3 Aircross est scindable en deux parties alors que celle du Captur est monobloc et plutôt lourde à manipuler. Notez enfin que les dossiers arrière du C3 Aircross sont inclinables. Les passagers des deux modèles apprécieront la dizaine de rangements mis à leur disposition. L’avantage final revient au C3 Aircross.

Pratique Citroen C3 Aircross Puretech 130 ch Shine Pack Renault Captur TCE 140 Intens Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 14,7 /20 14,4 /20 Explication des critères de notation

Équipement : un Captur plus techno

Le Citroën C3 Aircross Puretech 130 ch en finition Shine Pack, c’est-à-dire le haut de gamme, est vendu 27 200 € contre 28 150 € pour le Renault Captur TCE 140 ch Intens, soit une finition intermédiaire. Le modèle des chevrons part donc avec un atout non négligeable de près de 1 000 €. D’autant plus que leur dotation respectives sont complètes et relativement proches. Dans le détail, on remarque toutefois qu’aucun des deux ne propose de série le régulateur de vitesse adaptatif.

Il faudra aller le chercher dans les options du Captur à 900 € alors qu’il est indisponible sur le C3 Aircross. Il en est de même des jantes 18 pouces et de l'instrumentation 100% numérique alors qu’elles sont bien présentes de série sur le Captur, mais ce dernier doit se contenter d’un écran multimédia 7 pouces alors qu’il est de 9 pouces sur le Citroën et ajouter 350 € au SUV du losange pour acquérir la caméra de recul.

Rapport prix/équipements Citroen C3 Aircross Puretech 130 ch Shine Pack Renault Captur TCE 140 Intens Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Note : 15 /20 15,3 /20 Explication des critères de notation

Budget : un Captur plus raisonnable

À première vue, le Citroën C3 Aircross semble mieux placé en raison de son prix d’achat moins élevé mais cela ne suffit pas. En effet, le SUV de Citroën est pénalisé par certaines lacunes. Ainsi, son moteur est pourvu d’une courroie de distribution qu’il est nécessaire de remplacer alors que le TCE est à chaîne. Mais ce n’est pas tout, selon les données officielles, le C3 consomme plus (6,2 l/100 km contre 5,5 l), rejette plus de CO2 (141 g contre 135 g/km), ce qui signifie un malus plius important de 100 € et jouit d’une fiabilité moindre. Des atouts indéniables pour le Captur, d’autant plus que les deux rivaux sont sur un pied d’égalité concernant la garantie 2 ans/kilométrage illimitée ou la valeur de revente.