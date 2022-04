L’Austral, c’est la nouvelle arme de Renault sur le segment des SUV compacts. Sa mission est claire : remplacer le Kadjar et surtout faire mieux que celui-ci qui n’a jamais vraiment réussi à concurrencer le leader incontesté le Peugeot 3008 mais également dans une moindre mesure le Citroën C5 Aircross.

dailymotion Comparatif vidéo - Citroën C5 Aircross VS Renault Austral : le duel des petits nouveaux

Pour 2022, la firme au losange est partie d’une feuille blanche avec un modèle qui reprend la plateforme commune à l’alliance qui sert aussi pour le Nissan Qashqai. Le style est inédit mais se rapproche fortement de celui de la dernière Mégane E-Tech notamment au niveau de la partie avant avec une signature lumineuse en forme de C, le nouveau logo posé au centre d’une calandre élargie, un capot avec double bosselage et des lignes saillantes sur les passages de roues. À l'arrière, les feux holographiques sont reliés par un bandeau. L'ensemble est réussi mais reste tout de même assez traditionnel.

Le look, c’est justement la nouveauté du Citroen C5 Aircross qui vient tout juste d’être restylé. Toute la partie avant a été repensée. Presque tout a changé puisque seuls les ailes et le capot ont été conservés. Les chevrons sont toujours au centre de la face et s'étendent sur toute la largeur du véhicule. Les réglettes qui rejoignent les projecteurs sont parcourues de petits traits qui apportent du volume et qui ont comme particularité de se resserrer au fur et à mesure que l’on se rapproche des projecteurs. Ces derniers effilés affichent un design complexe puisque de profil ils sont en forme d’escalier. Avec toutes ces modifications, le C5 Aircross abandonne son allure rondouillarde pour une plus virile et moderne.

Cette différence de conception est particulièrement flagrante dans l’habitacle. Les deux rivaux du jour jouent chacun leur partition. L’Austral est équipé d’une planche de bord semblable à celle de la Megane E-Tech. Dénommée « OpenR », cette nouvelle interface se compose d’une instrumentation numérique de 12,3 pouces pouvant être relayée par un affichage tête haute, qui est prolongée par une autre dalle - de même taille - verticale cette fois, pour le système d’infodivertissement.

Si le SUV de Renault met en avant la modernité, le C5 Aircross se contente, lui, d’une organisation plus classique. Alors certes l’instrumentation mesure 12 pouces et son écran multimédia désormais de 10 pouces surplombe une console centrale réorganisée, mais l’ensemble est nettement moins avant-gardiste.

L’Austral et le C5 Aircross mesurent 4,50 m de long. Toutefois, ces proportions identiques ne sont pas synonymes de similitudes au niveau des aspects pratiques. Ainsi, le premier dispose d’un coffre oscillant suivant les versions entre 430 et 500 litres alors que celui du second varie entre 580 et 720 litres pour les thermiques et 460 et 600 litres pour les hybrides rechargeables. Dans tous les cas, le Citroën est mieux disant dans ce domaine, d'autant plus qu'il est doté d'un seuil de chargement plus bas.

Il en est de même pour l’habitabilité arrière. L’Austral possède une banquette arrière coulissante sur 16 cm tandis que le C5 Aircross est pourvu de sièges individuels, ce qui est très rare sur le marché. Attention, en matière d'espace aux jambes, c'est l'Austral qui se révèle le plus accueillant pour les passagers arrière.

Sur le plan mécanique, l’Austral fait l’impasse sur le diesel. Le nouveau SUV de Renault sera uniquement disponible en essence et ne s’embarrasse pas de versions hybrides rechargeables. Il préfère miser sur des moteurs essence électrifiés. La surprise vient d’un tout nouveau bloc 1.2 TCe développant 130 ch. Doté d’une micro-hybridation avancée et d’un circuit 48V, il serait aussi sobre qu’un diesel selon Renault. Deux autres blocs hybrides légers 12V seront disponibles en 140 et 160 ch. C’est ce même trois-cylindres qui servira de base aux versions hybrides AustralE (prononcez Australie). Deux déclinaisons de 160 ou 200 ch selon les versions.

La gamme de motorisations sera donc peu étendue et finalement moins musclée que celle que propose son rival. Ce dernier peut toujours compter sur un diesel BlueHDi de 130 ch, un essence de 130 ainsi qu’une déclinaison hybride rechargeable de 225 ch.

Même si les essais de ces deux modèles n’ont pas été réalisés, on peut d’ores et déjà affirmer que le C5 Aircross mettra en avant son confort puisqu’il bénéficie toujours des avancées du programme Advanced Confort, qui se compose pour rappel de suspensions à butées hydrauliques mais aussi d’un traitement particulier avec des mousses spécifiques pour les sièges. L’Austral, lui, a opté pour un compromis plus global avec la possibilité d’avoir des roues arrière directrices.

Le C5 Aircross sera commercialisé au mois de juin prochain à des tarifs qui débuteront à partir de 27 750 €. Il faudra attendre octobre pour le début de carrière de l'Austral. Ses tarifs ne sont pas encore connus pour l'instant mais devraient être supérieurs à ceux de son concurrent. En attendant une confrontation sur route, l'objectif de ces deux modèles est clair : faire de l'ombre au Peugeot 3008.