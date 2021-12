Comparatif vidéo - Skoda Fabia vs Renault Clio : le match des polyvalentes

Une Fabia c’est grand. Une Fabia, c’est pratique. Une Fabia c’est rationnel. La citadine tchèque a bâti sa réputation sur ces principes depuis plus de 20 ans, ce qui lui a permis de se vendre à près de 4,5 millions d'exemplaires dans le monde. Mais aujourd’hui la donne a changé.

La quatrième et nouvelle génération de Skoda Fabia est encore plus grande, encore plus pratique mais plus vraiment rationnelle. La preuve, elle est facturée pratiquement 2 000 € de plus à motorisation et finition équivalent, que la Renault Clio, la citadine la plus vendue en France.

Traditionnellement la Fabia représentait le modèle le plus abordable des citadines au sein du groupe Volkswagen, derrière la Polo et l’Ibiza. Mais le passage à la quatrième génération a eu un impact significatif sur les prix mais rassurez-vous, également les prestations. En cause, sa conception. Bien plus moderne qu’auparavant puisqu’elle repose sur la nouvelle plateforme modulaire MQB A0 du groupe allemand. Mais surtout, la Tchèque grandit, et beaucoup ! Du haut de ses 4, 10 m, elle devient la citadine la plus grande du marché toisant de quelques centimètres notre bonne vieille Clio. Veille la Clio ? Pas vraiment. La française a été renouvelée en 2019 dans l’optique d’une montée en gamme. Et le succès est au rendez-vous puisqu’elle se dispute avec les Peugeot 208 et Toyota Yaris la première place de ce marché en France mais aussi en Europe.

Cette montée en gamme, la Française la revendique par sa qualité de finition ici supérieure à celle de la Fabia. Si la tchèque fait un bond dans le temps en matière d’ambiance avec une planche de bord moderne, agréable et sans fioriture, elle déçoit par la qualité de ses plastiques. Surtout à ce niveau de prix. La Clio, elle, habille son intérieur de revêtements « softs » de meilleure qualité. Dans les deux cas, l'ergonomie est sans faille, avec des commandes séparées pour la clim, et un écran multimédia simple d'utilisation. Celui de la Fabia se démarque par sa rapidité d’exécution et sa résolution bien meilleure. Dans les deux cas ces systèmes sont compatibles Android et Carplay. Attention toutefois, la Fabia dispose exclusivement de ports USB-C.

Aspects pratiques : la suprématie de Skoda

On achète surtout une Fabia pour son espace, ses rangements et ses aspects pratiques. Et de ce côté-là c’est carton plein. En étant la plus grande du segment ce n’est pas difficile direz-vous ? He bien pas tant que cela, car nos deux concurrentes du jour affichent au centimètre près le même empattement. Et les passagers seront bien mieux lotis à bord de la Fabia. L’espace aux jambes, aux coudes et la tête, est gigantesque pour la catégorie et il ne sera pas mission impossible de transporter trois adultes sur la banquette arrière.

C’est aussi la même chose pour le coffre. Avec 380 litres sous tablette, la tchèque atomise la concurrence, distance la Clio (340 litres) tout en se rapprochant de la catégorie supérieure, celle des berlines compactes, ce qui ne va pas aider la carrière de la Skoda Scala. La Fabia ne s’arrête pas en si bon chemin, proposant plusieurs astuces hyper pratiques comme un système de fixation pour caler des objets dans le coffre, des portes téléphone au dos des sièges, un parapluie dans la portière, un porte-gobelet amovible et lavable, etc. etc. Bien trop d’arguments avec lesquels la Clio ne peut rivaliser.

Pratique Skoda Fabia Tsi 95 Style BVM5 Renault Clio Tce90 Intens BVM6 Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 15,8 /20 14 /20

Budget : une Fabia plus si accessible

La Fabia s’est embourgeoisée, c’est un fait. A tel point qu’elle est plus chère d’environ 2 000 € que la Clio à finition et motorisation équivalente. Un prix de départ salé auquel s’ajoutent des frais de remplacement de courroie de distribution dont n’a pas besoin la Française, équipée d’une chaine, et une moins bonne valeur de revente sur le marché de l’occasion par rapport à la Clio. La consommation homologuée (5,2 l/100 km), la durée de garantie (2 ans kilométrage illimité) et l’absence de malus écologique sont similaires. La Clio reste au final plus accessible.

Budget Skoda Fabia Tsi 95 Style BVM5 Renault Clio Tce90 Intens BVM6 Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 11 /20 13,5 /20

Equipement : une Clio redoutable

Ces finitions hautes (Style pour la Fabia/Intens pour la Clio) comparées aujourd’hui embarquent de nombreux et performants équipements de série à l’image de l’instrumentation numérique, d’une tablette tactile équipée de services connectés, de l’accès et du démarrage mains libres ou encore de l’éclairage full Led. La Fabia se distingue par sa caméra de recul proposée en option chez Renault et par son instrumentation numérique plus grande (10,25 ’’ contre 7’’ chez Renault). La française compense par sa navigation intégrée, facturée 800 € dans un pack chez Skoda. La Clio affiche, de loin, un meilleur rapport prix/équipement que la Fabia.