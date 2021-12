Confiscation : quand les policiers se font verbaliser avec votre auto…

Tout véhicule saisi lors d’une enquête judiciaire portant sur des faits susceptibles d’encourir leur confiscation définitive peut être affecté, « à titre gratuit », à des services de police, depuis la loi LOPPSI 2 de 2011 sur la sécurité intérieure, adoptée sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Sans même d’ailleurs que la personne poursuivie ne soit forcément le titulaire de la carte grise.

Il suffit en effet que le bien soit considéré comme à sa « libre disposition ». On parle là de procédures qui ont tendance à s’étaler dans le temps. Avant que la justice ne livre son verdict, qui plus est, définitif, il y a ainsi des propriétaires qui se retrouvent privés, durant des années, de la jouissance de leur véhicule, alors qu’ils ne sont même pas personnellement poursuivis par la justice.

C’est ce qui arrive à l’une des clientes de Laureen Spira, avocate spécialisée dans le droit routier, dont le mari a été mis examen au printemps 2017, pour des infractions qui n’ont toutefois rien à voir avec le code de la Route. Il s’agit de faits d’association de malfaiteurs et de blanchiment en bande organisée, pour lesquels il n’a toujours pas été jugé.

Une pluie de PV

Et depuis ce même printemps 2017, Madame est ainsi privée de sa Mercedes, saisie dans le cadre de cette enquête. Dans un premier temps, sa Classe A a été placée sous scellé, puis, un an plus tard, au printemps 2018, elle « a fait l’objet d’une remise au service des domaines » pour, en application de l’article 99-3 du code de Procédure pénale, être affectée « à titre gratuit au service de la Direction de la Police judiciaire », la DRPJ, rattachée à la Préfecture de Police de Paris, peut-on lire dans un doicument officiel du dossier.

En clair, depuis bientôt quatre ans, ce sont des policiers qui s’en servent dans le cadre de leur travail. Et depuis, la dame n’arrête pas de recevoir des forfaits de post-stationnement (FPS), pour des places impayées, et des PV pour des infractions commises avec son auto, mais dont elle n’est aucunement responsable. Ce sont les agents de la DRPJ qui ont la mainmise sur le véhicule…

Il est question d’une quinzaine d’excès de vitesse, de moins de 20 à plus de 40 km/h, en et hors agglomération, de circulations sur les voies de bus, de stationnements gênants, très gênants, d’arrêts dangereux… Ces contraventions s’accompagnent ainsi souvent d’une perte de point(s).

En tout, la dame a reçu près de 40 prunes, au stade forfaitaire, minoré comme majoré. Il y en a pour plus de 4 000 euros. La dernière en date remonte à octobre : un commandement de payer de 386 euros pour une amende forfaitaire majorée (AFM) et une infraction bien mystérieuse, puisque les documents reçus ne permettent pas de l’identifier.

Alors même qu’elle n’y est pour rien, la propriétaire du véhicule saisie doit veiller à contester en bonne et due forme tous ces FPS et surtout ces PV, car, comme évoqué, il y a une trentaine de points en jeu. Sans cela, elle risque donc de se retrouver plus vite qu’il n’en faut pour le dire sans permis de conduire, en plus de devoir faire sans sa voiture.

Lenteur de la justice

« La situation est ubuesque », s’étrangle son avocate, qui rappelle que « pour contester, il faut souvent d’abord payer ! » En outre, malgré toutes ses démarches, qui lui ont tout de même permis de conserver les 12 points de cette automobiliste, Me Spira ne comptabilise qu’un seul « classement sans suite » officiel des services du ministère public. Elle a dû se déplacer trois fois au tribunal de Police pour parvenir – enfin ! – à se faire entendre… pour trois des PV !

Chose bien rare : dans l’une de ses trois affaires, elle a même réussi à obtenir pour sa cliente une indemnité de 200 euros en dédommagement. 200 euros toutefois qu’elle attend toujours de voir être versés.

Pour le reste, soit pour la très grande majorité des cas, l’avocate parisienne n’a pas de nouvelles. L’agent sorti pour les consignations est toujours dehors. Alertée pour que cesse la plaisanterie, la DRPJ lui a assuré - sans rire - avoir « sollicité l’indulgence » pour la conductrice, pourtant en rien responsable.

« A l’avenir (…), il [lui] appartient de contester l’ensemble des contraventions susceptibles de lui être adressées, en joignant l’ordonnance des Domaines ou, le courrier du magistrat en charge de l’instruction indiquant que le véhicule concerné a été affecté à la DRPJ », lui précise-t-on dans un courrier. Pour peu, la DRPJ se permettrait de lui dire comment faire son travail !

Et aux policiers de son service, qui pourraient veiller à conduire correctement, ou à tout le moins payer comme il faut leurs stationnements, leur a-t-elle prodigué quelques conseils et recommandations ? La missive, bien évidemment, ne le dit pas…

Une sanction contraire à la Constitution ?

Pour la première fois depuis 2018, le rythme des PV paraît tout de même se ralentir. Serait-ce parce que le Conseil Constitutionnel, dans une décision récente, rendue à la suite d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC), considère que la confiscation de biens prévus à titre de peine complémentaire pour escroquerie et blanchiment, et dont la personne concernée a seulement la « libre disposition », sans prévoir que le tiers propriétaire soit entendu, est contraire à la constitution ? C’est loin d’être évident.

Les Sages ont en effet reporté au 31 mars 2022 la date de l'abrogation des dispositions contestées du code Pénal – en l’occurrence, les 3ème et 9ème alinéas de l'article 131-21, le 4° de l’article 313-7 et le 8° de l’article 324-7 -, en précisant bien que « les mesures prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ».

De fait, en tout cas, l'affaire n'est pas un cas si exceptionnel : ce qui arrive à la cliente de Me Spira arrive régulièrement quand un véhicule saisi est affecté à un service de police ou de gendarmerie qui a besoin de voitures banalisées pour ses enquêtes… Une histoire relayée par Le Parisien avait notamment fait grand bruit en 2015. Or, quatre ans plus tard, selon la chaîne LCI, la situation de la conductrice concernée n'avait guère bougé…